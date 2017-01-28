Летопись Балашовской земли

Уважаемые балашовцы!

Дорогие читатели «Балашовской правды»!

Сегодня, 26 января, вы получили очередной номер общественно-политической газеты города и района «Балашовская правда», выход которого совпал с 99 – летием нашей газеты и началом подготовки к 100 – летнему юбилею.



В день рождения газеты, очевидно, будет уместно вспомнить вместе с вами, уважаемые балашовцы, основные вехи её славной истории, неразрывно связанной с историей нашего Балашовского района. Решение по изданию газеты было принято в декабре далёкого 1917 года на Балашовском уездном съезде представителей волости и Совета рабочих и солдатских депутатов. И уже 26 января 1918 года вышел первый номер газеты городской и деревенской бедноты «Известия». Первая редакционная коллегия состояла всего из двух человек – Солонина и Кожевникова. В первой половине 1918 года газету возглавлял Георгий Солонин, а замредактора стал поп – расстрига одной из деревенских церквей Иван Алексинский.

Полыхала гражданская война, которая опалила и балашовскую землю. В июне 1919 года редакция газеты была разгромлена одной из многочисленных банд, орудовавших в окрестностях Балашова. Редактором вновь созданной газеты, переименованной из «Известий» в «Красный пахарь», стал Андрей Винокур. Летом следующего 1920 года газета получает новое название - «Борьба». Редактирует газету в этот бурный исторический период нашей страны Марк Савельевич Гельфанд, человек незаурядный и фанатично преданный идеям революции. Ему удалось сплотить вокруг себя талантливых сотрудников, коллектив рабкоров. Примечательно, что в этот период в редакции газеты работал Антон Пришелец (поэтический псевдоним Игнатия Ходакова), ставший в последствии известным на всю страну поэтом - песенником.

Во время захвата Балашова белогвардейцами редактор Гельфанд, рискуя жизнью, спас редакционные документы. Под его руководством в газете постоянно публиковались материалы, способствующие искоренению среди населения темноты и невежества. Редакция живо реагировала на все явления жизни. Характерен пример с освещением нашумевшей в то время на всю Советскую Россию истории с открытым судом над красным казачьим командиром Ф.К. Мироновым, который позволил себе высказывания недовольства политикой «расказачивания».

По решению бюро РК ВКП (б) с 4 апреля 1935 года газета «Борьба» переименовывается в газету «Большевик», а в 1952 году становится городской газетой «Коммунист». В связи с образованием Балашовской области «Балашовская правда» стала областной газетой, первый номер которой вышел 2 марта 1954 года. После ликвидации Балашовской области «Балашовская правда» - орган горкома КПСС и городского Совета депутатов.

С 1981 года «Балашовская правда» - орган исполкомов городского и районного Советов народных депутатов, а с 1996 года соучредителями газеты стали администрация объединённого муниципального образования Балашовского района и МУ «Редакция газеты «Балашовская правда».

С 24 ноября 2011 года «Редакция газеты «Балашовская правда» становится муниципальным автономным учреждением (МАУ), учредителем которой является администрация Балашовского муниципального района.

Но как бы ранее ни менялись названия газеты «Балашовская правда», она всегда была и будет своеобразной летописью балашовской земли, визитной карточкой нашего района, его брендом, источником официальной информации о важнейших событиях в стране, области и нашем районе. В период подготовки к 100–летнему юбилею газеты мы постараемся как можно больше рассказать на её страницах нашим читателям о самых ярких и значимых событиях в жизни района, его жителях, их трудовых и боевых подвигах, возникающих проблемах и путях их решения. Учтём все замечания и предложения жителей города и сельской местности по улучшению содержания газеты. Вспомним ныне здравствующих и ушедших из жизни сотрудников редакции, посвятивших работе в ней всю свою жизнь.

Мы приглашаем всех наших читателей и всех балашовцев к участию в конкурсе, посвящённом 100 – летию нашей газеты, - «Балашовская правда» в моей судьбе» и с нетерпением будем ждать ваших писем и телефонных звонков.

А закончить своё обращение к вам, дорогие читатели, я позволю себе жизнеутверждающими словами замечательного поэта и человека, нашего земляка, работавшего в своё время корреспондентом «Балашовской правды» Николая Палькина:

- Люди по-разному воспринимают одно и то же. Двое смотрят под ноги: один видит лужу, а другой – звёзды, отражённые в ней. Дай нам Бог, дорогие земляки, видеть звёзды!

"БП" №№12-13 от 26 января.