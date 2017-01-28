На страже психического здоровья

В этом году психоневрологическому диспансеру – 10 лет. Юбилей скромный. Однако это не должно вводить в заблуждение. В нашем городе граждане не одно десятилетие получают помощь высококвалифицированных психиатров и наркологов, в которой нуждаются… Но только в 2007-м наркология и психиатрия, во многом родственные специальности, были объединены в составе диспансера. Накануне круглой даты автору этой статьи довелось побывать в медицинском учреждении, пообщаться с врачами, а самое главное - выяснить, как обстоят дела у балашовцев в плане психического здоровья, и есть ли, о чем беспокоиться.

Свободных мест не бывает

Адрес Балашовского межрайонного психоневрологического диспансера хорошо известен: ул. Красина, 103. На втором этаже располагается наркологическое отделение, рассчитанное на 40 коек, на первом – психиатрическое на 55 койко-мест. Несмотря на географическую близость к Балашовской центральной районной больнице, диспансер – это самостоятельное учреждение, которое всегда находилось в подчинении министерства здравоохранения Саратовской области.

Зачастую больницы для душевнобольных ассоциируются с кадрами из фильмов ужасов: истязания, трудотерапия, маньяки, обитающие где-то в недрах больницы, врачи, выступающие в роли карателей, не сильно отличающиеся от пациентов… Эти и другие мифы, безусловно, не идут на пользу ни пациентам, ни профильным медучреждениям в целом.

В современном мире всё обстоит иначе. Хотя проблем немало. Работа сотрудников психоневрологического диспансера не только сложна, но и опасна. Однако коллектив веру в лучшее, чувство юмора старается не терять. Каждое слово, самая обычная фраза, вроде «я не помню, куда это положил», произнесенная в стенах диспансера, обрастает новыми смыслами.

Мои собеседники – главный врач Елена Геннадьевна Петрова и заведующий психиатрическим отделением Александр Николаевич Алеников.

Они рассказали, что психиатрическая служба в Балашове ведет отсчет ещё с 40-х годов прошлого века. Александр Николаевич пояснил, что сначала психиатрическая служба функционировала в составе центральной районной больницы, потом отделение как таковое перестало существовать. Остался «психоприемник» на 15 коек, в котором работал знаменитый в Балашове врач Владимир Николаевич Демин. Затем бразды правления принял А.Н. Алеников. В конце 90-х было открыто отделение на 50 коек, которое и вошло впоследствии в состав диспансера.

В зоне обслуживания - Балашов и Балашовский район, а также Романовский, Самойловский, Аркадакский, Турковский, Калининский районы. Так что работают ещё пять районных кабинетов, в которых пациентов принимают психиатры и наркологи, входящие в штат Балашовского диспансера. На конец прошлого года медучреждение обслуживало 206 972 человека.

Свободных мест в психоневрологическом диспансере не бывает. Специалисты признают, что было бы намного лучше, если бы мед-учреждение было рассчитано на 150 мест, необходимость в этом имеется, однако пока приходится исходить из того, что есть.

И стар и млад

Заведующий психиатрическим отделением А.Н. Алеников на вопросы, можно ли полностью излечить психические заболевания и какие являются самыми распространенными, отвечает очень корректно: «При несильно выраженных патологиях человек выздороветь может, а так мы лечим до состояния улучшения. С шизофренией лежат до нескольких месяцев. Часто встречаются психозы старческого возраста, психозы молодого возраста, неврастения, умственная отсталость, нередки органические поражения головного мозга, наступившие в результате алкоголизма, получения травмы. Если возраст больше 50, то могут начаться атеросклеротические изменения, плюс старческое слабоумие. Ну и дети, конечно».

- И что, много детей в Балашовском районе с психическими заболеваниями?

- По нашему району на учете состоят 708, - рассказала Елена Геннадьевна. - Учитывая, что всего в Балашовском районе порядка 17 тыс. детей, то получается 1%. Хотя мы понимаем, что учителя, воспитатели, родители просто не обращаются к нам. Мысленно статистические данные всегда умножаем на 3-4.

Да и взрослые люди, заметив странности в поведении жены/мужа, далеко не каждый раз пойдут к специалисту, тем самым запуская заболевание и теряя драгоценное время. На учете в диспансере из числа взрослого населения состоит около 7 тысяч граждан Балашова и Балашовского района, что, согласитесь, немало. За год на одних медосмотрах удается выявить около десятка человек.

- На чем «ловите»?

- Я люблю, когда объясняют, интерпретируют пословицы, - призналась главврач. – Молодежь не всегда может это сделать. Иногда такой простой вопрос, как столица нашей Родины, ставит в тупик.

- Обращаем внимание на то, как человек входит в кабинет, как здоровается, садится, что говорит, на внешний облик, - добавляет Александр Николаевич. – Человек может быть образованным, а может быть умным. Это не всегда одно и то же. Даже когда проводили медико-педагогические комиссии по направлению во вспомогательную школу, я никогда не смотрел на оценки по математике, чтению, а учитывал общий уровень развития. Что характерно, например, для зимы? Идет дождь, падают листья – какое это время года? А складывать два и два можно научить и медведя. Другое дело, что сейчас дети с нормальным интеллектом с трудом воспринимают школьную программу. Очень большая нагрузка, информационный поток. Всё это работает не столько на развитие, сколько на отупение.

Специалисты с сожалением признают, что критически мыслящих больных, которые сами обращаются за помощью, становится все меньше. В основном приходится лечить принудительно.

Несмотря на то, что Балашов считается небольшим, тихим городком, сотрудники диспансера убеждены, что это не так. «У нас тут и от анорексии девушка лечилась, - вспоминает Елена Геннадьевна. – Классический вариант – послеродовая депрессия. Были и молодые люди из хороших семей, потерявшие память». «Жизнь кипит, – отмечает Александр Николаевич. – Сейчас наркоманов стало меньше. Диспансер начал работу 1 января 2007 года на фоне пика токсического гепатита. Человек 40 лежали. Потом был пик алкогольных психозов. В некоторых случаях это были осложнения из-за гепатитов, когда печень не справлялась с выведением токсинов. Затем был пик смертности от отравлений этиловым спиртом. Одно время зашкаливали суициды. К сожалению, количество самоубийств много лет держится на одном уровне».

Не надо думать, что психические заболевания – это удел пожилых. Иной раз и молодые женщины с высшим образованием оказываются в диспансере. Тягостно слышать у себя в голове навязчивые мысли. Особенно, когда веришь, что их закладывает в голову соседка с помощью какого-то аппарата. Или окружающие пытаются отравить газом. А то вообще приходится отражать атаки ведьмы…

«Конечно, у каждого свои заморочки в голове, - признает Александр Николаевич и уже мне задает вопрос. – У вас есть ритуалы? Ну, например, встаете только с левой ноги?..».

Как говорят мои собеседники, психические заболевания как таковые стали встречаться реже. В основном люди долго пьют, употребляют спайсы и другие наркотики, а затем начинаются проблемы с головой, снижается память, и они переходят в разряд психически больных. Хотя, по мнению главврача диспансера, человек с нормальной психикой запоями пить не будет. Какая-то психопатология все равно имеется. Так вот и переводят некоторых пациентов из наркологического в психиатрическое отделение.

Всего в Саратовской области насчитывается 10 интернатов психоневрологического профиля. Свободных мест в них нет. Больным приходится ждать своей очереди.

Вопреки мифу, из психиатрического отделения совсем не сложно выйти. Скорее, наоборот. Сами родственники не хотят забирать домой пожилого родителя. И дело не в том, что больной представляет угрозу. Просто за ним требуется уход. Намного проще определить в медучреждение, сняв с себя груз ответственности. В день моего визита только к 11.30 утра врачи столкнулись уже с тремя подобными случаями отказа забирать родственников. «Беда у нас с этим», - со вздохом признают собеседники.

Никто не может заранее предугадать, каким станет в старости. Да и грань с бредовым мышлением достаточно тонкая.

Палаты № 6

Елена Геннадьевна и Александр Николаевич проводят экскурсию, с гордостью рассказывая о достижениях. 10 лет назад помещения представляли собой жалкое зрелище: кругом – развал, в подвале – вода, всё старое, обшарпанное, давно выработавшее свой ресурс. Тогда начался ремонт, который в психиатрическом отделении ещё пока не завершился. Но теперь в помещениях диспансера чисто, уютно, приобретена новая мебель, закуплено оборудование. Средства удается выручить благодаря медосмотрам, оказанию платных услуг.

Главврач Балашовской районной больницы А.Ю. Гадяцкий пошел коллегам навстречу, предоставил в пользование диспансеру соседнее помещение. В нем требуется ремонт, но это никого не смущает: у коллектива очень богатый опыт в этом вопросе. Здесь три раза в неделю проходят встречи анонимных алкоголиков, есть кабинет медико-социальной психологической помощи, где проводятся реабилитационные мероприятия. Здесь же будет и тренажерный зал. Обо всем этом рассказал клинический психолог А.И. Матяшев. «У нас своя специфика, - признала врач психиатр-нарколог Е.М. Выручаева. - Если не любишь людей, нет желания помогать, то приходить в медицину не стоит».

Костяк коллектива сохраняется, однако и молодые специалисты хотят работать в диспансере. За последние три года пришли три молодых врача. За вредность доплата есть, однако нужно понимать, что эти деньги начисляются не просто так: есть больные из группы социально опасных, которые находятся на принудительном лечении за совершение тяжелых преступлений. Нередко медперсоналу приходится слышать в свой адрес угрозы, применять строгие меры, чтобы пациент не нанес вред себе и окружающим.

Примечательно, что на первом и на втором этажах основного здания диспансера есть палаты № 6. Но ссылаться на Чехова не нужно. «В наркологии палата №6 всегда ассоциировалась с тяжелыми больными, - признает Елена Геннадьевна. – Сейчас мы там открыли интенсивную терапию, закупили аппарат. Пойдемте посмотрим». Некоторые из пациентов лежачие, другие в наркологии, кто уже пришел в себя, гуляют по коридору, общаются между собой и даже читают. «В основном - детективы», - поведал мне один из пациентов.

На втором этаже находится кабинет медицинского освидетельствования, куда привозят граждан ППС, ГАИ. На первом - в психоневрологическом отделении - встретила знакомую. Елена Геннадьевна высказалась в таком духе, что всё это было там, в другом мире. Данные о пациентах – строго секретная информация.

По сей день ученые так и не могут найти ответа на вопрос, в чем причина психических заболеваний. Среди пациентов диспансера – граждане всех возрастных категорий.

От этого не застрахован никто.

"БП" №№12-13 от 26 января.