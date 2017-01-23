В Новый год - с любовью

В Балашовском районе принято чествовать и поздравлять молодоженов, первыми зарегистрировавших брак в наступившем году. Свадебный сезон-2017 в Балашовском районе открыли Денис Яжкунов и Кристина Мартынова.



Денису – 22, Кристине – 23 года. Они знакомы вот уже семь лет, с тех самых пор, как Кристинин одноклассник Влад познакомил молодых людей. Денис и Кристина учились в 15-ой школе, но в разных классах. С окончанием общеобразовательного учреждения их дороги не разошлись. Так и осталась – одна на двоих. Сейчас Кристина работает программистом в детской поликлинике, Денис получает второе образование в Борисоглебском филиале Воронежского архитектурно-строительного университета, работает в Москве. «То, что нас выбрали первой парой, добавляет волнения, - признался журналистам накануне свадебной церемонии Денис. – Это ответственность». Для счастливого брака, считает Кристина, необходимо доверие, уважение. «И дети», - добавляет молодой человек.

Регистрацию первой пары проводила ведущий специалист-эксперт отдела ЗАГС по г. Балашову и Балашовскому району Ирина Якубович. Под звуки свадебного вальса в торжественный зал вошли молодые люди. «Вы решили соединить свою жизнь в год Огненного Петуха, который приветствует создание семьи», - начала ведущая… И наконец прозвучало долгожданное: «Я объявляю вас мужем и женой!». Молодоженам был вручен первый семейный документ – свидетельство о заключении брака.

Первым пару поздравил глава Балашовского района А.Н. Мельников: «Сошлись две планеты, две личности. Желаю любви, верности, терпения! Совет вам да любовь!» и вручил подарок и букет цветов. «С этого дня в вашей жизни все будет по-другому, - отметил глава МО г. Балашов В.И. Якубович. – Живите всегда счастливо!».

Молодоженам вручали цветы, поздравляли родители, родственники, друзья. По традиции Денис и Кристина первыми покинули зал. Теперь в их жизни действительно все будет по-новому.

"БП" №№7-8 от 19 января.