О чём ещё говорят женщины?!

В рамках продолжения знакомства главы Балашовского муниципального района с местными общественными, производственными организациями на днях в ЦДО «Созвездие» состоялась встреча А.Н. Мельникова с представительницами совета женщин Балашовского муниципального района.



В ходе этого важного предновогоднего мероприятия директор ЦДО «Созвездие», председатель совета женщин БМР О.Е. Уварова детально познакомила главу района с целями, задачами местной женской организации, с конкретными делами и планами наиболее активных балашовских женщин.

Так, среди основных приоритетов оказались не только вопросы благотворительности, но и проблемы воспитания подрастающего поколения, защиты материнства и детства. Своим немалым опытом по поддержке женщин, подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, поделились координатор кризисного центра Балашовской епархии «С верой жизнь» Н.Ю. Малюченко, начальник Центра информационно-методического и технического обеспечения управления образования БМР В.В. Шатковская и другие. В свою очередь, депутата Собрания депутатов БМР, директора ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского района» И.А. Бобровникову беспокоили проблемы поддержки молодыми людьми своих престарелых родителей.

Директор Балашовского драматического театра Т.В. Чучкова отметила, что после окончания строительства нового здания театра, планируется представить заявку на проведение у нас Всероссийского конкурса театров малых городов в 2018 году. И если председателя Саратовской региональной общественной организации «Память о защитниках Отечества» О.И. Морозову интересовали проблемы безработицы, то председатель городской профсоюзной организации «Торговое единство» Е.П. Жевжикова поставила вопрос о нормализации некоторых проблем в местной торговой сфере.

Подводя итоги встречи, глава Балашовского муниципального района А.Н. Мельников особо отметил, что встречи, подобные нынешней, для него очень важны. Они позволяют проанализировать и выработать основные направления развития района на обозримую перспективу. Кроме того, Александр Николаевич поделился с представительницами прекрасной половины человечества и планами по инвестиционной поддержке района. Среди них были варианты инвестиции и в социальную область (например, восстановление фасада ЦДО «Созвездие» и т.д.), и в производственную сферу.

"БП" №№7-8 от 19 января.