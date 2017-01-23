По коридорам - с подарками и песнями

В Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий приезжает, по крайней мере, дважды в год: на Рождество и на Пасху. Новый 2017 год не стал исключением. Священники, сестры милосердия, а также артисты ансамбля «Хоперская вольница» поздравили проживающих в учреждении с Рождеством Христовым, вручили подарки и подняли настроение веселыми казачьими песнями.



Шумная делегация, собравшаяся в холле, поднялась на второй этаж. «Хоперская вольница» под руководством Анастасии Сидоровой начала свое выступление с колядок. Этому уважаемому ансамблю песни и танца почти четверть века, в его составе – 49 человек. В дом-интернат приехали 11, что оказалось вполне достаточно для создания настроения и веселой стихийной импровизации.

Шествие по коридорам выглядело так: епископ Тарасий, священники, сестры милосердия заходили в палаты и с добрыми пожеланиями передавали сладкие подарки. Некоторые пожилые граждане от такого внимания растрогались до слез. Артисты «Хопёрской вольницы» держали курс по коридору, задорно звучал аккордеон. Солист Максим Пылин запел: «Маруся раз-два-три калина» и бабушка, которую на тот момент уже поздравил епископ, пошла следом за делегацией. «Спасибо! Спасибо! Дай вам Бог здоровья и всех благ!» - поблагодарила пенсионерка, когда закончилась песня.

В доме-интернате для престарелых есть молельная комната. Иерей Василий Лукьянов вместе с сестрами милосердия приезжает в учреждение почти каждую неделю и проводит молебны, причащает. Так что вниманием духовенства пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями не обделены.

«Сейчас в доме-интернате проживают 428 человек, - рассказал директор соцучреждения Д.В. Краснов. – Среди них - не только жители Балашова и Балашовского района, но и многих других городов Саратовской области».

Каждый из них получил рождественский подарок. Хорошо, когда жизнь становится хоть немного разнообразнее.

"БП" №№7-8 от 19 января.