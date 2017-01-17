Главная
Вторник, 17 января 2017 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Главная

Прокуратура выявила ненадлежащую оснащенность балашовских школ учебными пособиями по военной подготовке

 Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства о воинской обязанности и военной службе в сфере материально-технического оснащения образовательных учреждений Балашовского муниципального района для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы.
 

В ходе проверки установлено, что в ряде школ района учебно-материальная база не отвечает требованиям действующего законодательства в области военно-патриотического воспитания граждан, в частности в образовательных учреждениях отсутствуют спортивные городки с элементами полосы препятствий, отсутствуют предметные кабинеты с учебными и наглядными пособиями, техническими средствами обучения.
Кроме того, во всех образовательных учреждениях отсутствуют стрелковые тиры или место для стрельбы (электронный стрелковый тренажер).
На основании изложенного с целью обеспечения надлежащего военно-патриотического воспи-тания молодежи прокуратурой города в адрес начальника управления образования администрации Балашовского муниципального района внесено представление, которое находится на рассмотрении.
 Прокуратурой города осуществляется надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в МО МВД РФ «Балашовский».
В 2016 году прокуратурой города выявлено и поставлено на учет 34 преступления, укрытых сотрудниками МО МВД РФ «Балашовский».
Кроме того, отменено 1133 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, вынесенных сотрудниками МО МВД РФ «Балашовский».
Добиться результатов в данной сфере помогли те обстоятельства, что прокуратурой города в 2016 году проводились сходы с гражданами в муниципальных образованиях и трудовых коллективах,  учреждениях, организациях, осуществлялась работа с населением через средства массовой информации.  
Уважаемые жители и гости города Балашова и Балашовского района! Если сотрудники МО МВД РФ «Балашовский» отказывают Вам в приеме и регистрации сообщений о преступлениях, сообщите об этом в прокуратуру города Балашова по тел. 4-35-62, 4-12-03.

 