Прокуратура выявила ненадлежащую оснащенность балашовских школ учебными пособиями по военной подготовке

Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства о воинской обязанности и военной службе в сфере материально-технического оснащения образовательных учреждений Балашовского муниципального района для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы.



В ходе проверки установлено, что в ряде школ района учебно-материальная база не отвечает требованиям действующего законодательства в области военно-патриотического воспитания граждан, в частности в образовательных учреждениях отсутствуют спортивные городки с элементами полосы препятствий, отсутствуют предметные кабинеты с учебными и наглядными пособиями, техническими средствами обучения.

Кроме того, во всех образовательных учреждениях отсутствуют стрелковые тиры или место для стрельбы (электронный стрелковый тренажер).

На основании изложенного с целью обеспечения надлежащего военно-патриотического воспи-тания молодежи прокуратурой города в адрес начальника управления образования администрации Балашовского муниципального района внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Прокуратурой города осуществляется надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в МО МВД РФ «Балашовский».

В 2016 году прокуратурой города выявлено и поставлено на учет 34 преступления, укрытых сотрудниками МО МВД РФ «Балашовский».

Кроме того, отменено 1133 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, вынесенных сотрудниками МО МВД РФ «Балашовский».

Добиться результатов в данной сфере помогли те обстоятельства, что прокуратурой города в 2016 году проводились сходы с гражданами в муниципальных образованиях и трудовых коллективах, учреждениях, организациях, осуществлялась работа с населением через средства массовой информации.

Уважаемые жители и гости города Балашова и Балашовского района! Если сотрудники МО МВД РФ «Балашовский» отказывают Вам в приеме и регистрации сообщений о преступлениях, сообщите об этом в прокуратуру города Балашова по тел. 4-35-62, 4-12-03.