Распоряжение администрации Балашовского муниципального района Саратовской области от 30.12.2016 г. №1809-р г.Балашов

Об организации массового купания населения в день празднования Крещения Господня в Балашовском муниципальном районе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Балашовского муниципального района и в целях организованного проведения мероприятия по празднованию Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января 2017 года:

1. Определить места для массового купания населения и закрепить ответственных из числа должностных лиц администрации Балашовского муниципального района:

- в районе городского пляжа – ответственный Коблов С.А. начальник управления культуры, спорта и туризма администрации Балашовского муниципального района;

- в районе КПТ (микрорайон ОАО “Балтекс”) – ответственный Суслин В.И. руководитель МКУ “Управление по СЖКХ, архитектуре и градостроительству БМР”;

2. Директору МУСПП БМР «Ритуал» (Глухов Р.С.) подготовить и оборудовать места проведения крещенских купаний в районе КПТ и в районе городского пляжа.

3. Главам администраций муниципальных образований Балашовского муниципального района (по согласованию):

- определить места для массового купания населения;

-закрепить ответственных из числа должностных лиц администраций муниципальных образований Балашовского муниципального района и обеспечить безопасность проведения мероприятий. Информацию представить в МКУ « Управление по делам ГО и ЧС Балашовского МР» до 16.01.2017 года.

4. МУП “Благоустройство и озеленение” МО г. Балашов (Алехин А.В.) произвести очистку подъездных путей и мест массового купания населения города.

5. Главам администраций муниципальных образований Балашовского муниципального района, МО МВД России “Балашовский” (Тимошин В.В.) (по согласованию) обеспечить порядок в местах массового купания населения с 22.00 18.01.2017г. до 02.00 19.01.2017г., совместно с патрульной группой ГИМС (Клейменов А.М.) (по согласованию) и зонально-поисковой спасательной службой (Трегубов О.М.) (по согласованию) обеспечить дежурство в местах массового купания населения с 22.00 18.01.2017г. до 02.00 19.01.2017г.

6. Главному врачу ГУЗ СО “Балашовская РБ” (Гадяцкий А.Ю.) (по согласованию) обеспечить дежурство бригад скорой медицинской помощи в местах массового купания населения с 22.00 18.01.2017г. до 02.00 19.01.2017г.

7. Утвердить рекомендации по обеспечению безопасности граждан при организации крещенских купаний на территории Балашовского муниципального района согласно приложению.

8. Главам администраций муниципальных образований Балашовского муниципального района (по согласованию) предоставить копию нормативного документа по проведению мероприятий в день празднования Крещения Господня в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Балашовского муниципального района» в срок до 16.01.2017г.

9. Начальнику отдела информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района (Васильева Л.А.) в средствах массовой информации:

- организовать разъяснительную работу по проведению мероприятий;

- опубликовать настоящее распоряжение.

10. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Балашовского муниципального района А.А. Москалева.

А.Н.МЕЛЬНИКОВ, глава Балашовского муниципального района.

Ознакомиться с полным текстом данного распоряжения можно на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района www.baladmin.ru в разделе “Нормативно-правовая база”.