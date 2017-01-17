Следственный отдел по городу Балашов информирует

Основной задачей следственных органов СК России в целом и следственного отдела по городу Балашов, в частности, является проведение проверок сообщений о преступлении и расследование преступлений, отнесенных в соответствии со ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к подследственности следователей СК России. Это тяжкие и особо тяжкие преступления – убийство, причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, коррупционные преступления – получение и дача взятки, должностные преступления – злоупотребления должностными полномочиями и превышение должностных полномочий, налоговые преступления, тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних и др.



Юрисдикция следственного отдела по городу Балашов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области распространяется на Балашовский, Романовский, Калининский и Самойловский районы.

Ежедневно в рабочее время, т.е. с 9 часов до 13 часов и с 14 часов до 18 часов в здании следственного отдела по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Пугачевская, д. 340 (район ЗАГСа) осуществляется личный прием граждан руководителем следственного отдела подполковником юстиции Буркиным Д.В. или одним из его заместителей. Прием сообщений и заявлений о преступлениях осуществляется дежурными следователями следственного отдела ежедневно в соответствии с графиком дежурств. Образцы написания заявлений имеются на информационном стенде при входе в следственный отдел.