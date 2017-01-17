Вниманию заинтересованных лиц

Прокуратурой города осуществляется надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в МО МВД РФ «Балашовский.



В 2016 году прокуратурой города выявлено и поставлено на учет 34 преступления, укрытых сотрудниками МО МВД РФ «Балашовский».

Кроме того, отменено 1133 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, вынесенных сотрудниками МО МВД РФ «Балашовский».

Добиться результатов в данной сфере помогли те обстоятельства, что прокуратурой города в 2016 году проводились сходы граждан в муниципальных образованиях и трудовых коллективах, учреждениях, организациях, осуществлялась работа с населением через средства массовой информации .

Уважаемые жители и гости города Балашова и Балашовского района! Если сотрудники МО МВД РФ «Балашовский» отказывают вам в приеме и регистрации сообщений о преступлениях, сообщите об этом в прокуратуру города Балашова по тел. 4-35-62, 4-12-03.

