Главная
Вторник, 17 января 2017 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Главная

Вниманию заинтересованных лиц

Прокуратурой города осуществляется надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в МО МВД РФ «Балашовский.
 

В 2016 году прокуратурой города выявлено и поставлено на учет 34 преступления, укрытых сотрудниками МО МВД РФ «Балашовский».
Кроме того, отменено 1133 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, вынесенных сотрудниками МО МВД РФ «Балашовский».
Добиться результатов в данной сфере помогли те обстоятельства, что прокуратурой города в 2016 году  проводились сходы граждан  в муниципальных образованиях и трудовых коллективах, учреждениях, организациях, осуществлялась работа с населением  через средства массовой информации .
Уважаемые жители и гости города Балашова и Балашовского района! Если  сотрудники МО МВД РФ «Балашовский» отказывают вам в приеме  и регистрации сообщений о преступлениях, сообщите об этом в прокуратуру города Балашова по тел. 4-35-62, 4-12-03.
 