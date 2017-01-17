Старейшины у главы района не только пили чай, но и обсуждали насущные проблемы

Уже на излете минувшего 2016 года в кабинете главы Балашовского муниципального района А.Н.Мельникова состоялась мероприятие, которое в рабочем графике Александра Николаевича, наверняка, значилось в числе приоритетных. Глава района принимал у себя членов нового состава одного из самых авторитетных и влиятельных общественных объединений нашего района - Совета старейшин.



В этой встрече принял участие и председатель Собрания депутатов БМР П.М. Петраков. Понятно, что руководители законодательной и исполнительной ветвей районной власти встречались с уважаемыми старейшинами не только для того, чтобы поздравить их с грядущими новогодними торжествами.

Хотя сама встреча естественно началась именно с теплых приветственных слов главы БМР А.Н. Мельникова, поздравлений с Новым годом и Рождеством и добрых пожеланий своим гостям, а также ответных любезностей со стороны старейшин, довольно скоро разговор свелся к обсуждению проблем и трудностей, которые переживает сегодня Балашовский район, и возможных путей их решения. В частности, затрагивались темы легализации трудовых отношений, некоторых нюансов при оформлении земельных паев, повышения налогооблагаемой базы Балашовского района и возрождения экономики в целом, благоустройства территории, вывоза и утилизации мусора, ужесточения требований к отдельным нерадивым чиновникам, в том числе и из числа тех, кто находится в непосредственном подчинении главы района. Разумеется, зашла речь и о, мягко говоря, невысокой общей культуре наших земляков, а также о необходимости продолжать работу по воспитанию у молодежи чувства патриотизма.

Примечательно, что практически все выступления старейшин были выдержаны отнюдь не в стилистике претензии к власти или благих пожеланий, как это нередко случается, в частности, во время рабочих встреч с жителями того или иного населенного пункта, а сопровождались конкретными предложениями. Практически каждый из гостей главы района, сидевших с ним за одним большим столом, во-первых, в прошлом крупный и успешный руководитель, а, во-вторых, человек, не просто ушедший на заслуженный отдых, а остро переживающий за родной край и желающий помочь в его возрождении не только мудрым советом, но при необходимости и деятельным участием. Неудивительно, что и глава района А.Н. Мельников, и председатель Собрания депутатов П.М. Петраков не просто слушали то, о чем говорили (подчас довольно эмоционально) их гости, но и прислушивались, со многим соглашались, кое-что брали себе на заметку.

В частности, было обещано, что уже в самое ближайшее время руководство района выступит с ходатайством о возобновлении обслуживания жителей рабочего поселка Пинеровка пригородным электропоездом. Также глава БМР А.Н. Мельников заявил о своем намерении в первых числах 2017 года провести рабочее совещание по вопросу улучшения качества обслуживания абонентов Балашовскими филиалами ПАО «Саратовэнерго» и ОАО «Саратовская газовая компания».

"БП" №№5-6 от 17 января.