За достижения в спорте и творчестве

В 2016 году балашовские ребята впервые отправились в Государственный Кремлевский Дворец на Общероссийскую новогоднюю ёлку. Такой подарок детям преподнес депутат Саратовской областной думы С.Б. Суровов.



На Балашовский район было выделено две путевки: одна досталась Марии Нестеровой из р.п. Пинеровка, вторая – Давиду Мкуртумяну из с. Старый Хопер. Ещё одна путевка была предоставлена одаренному мальчику из Романовского района. В столицу дети отправились со своими родителями и в сопровождении директора Детской художественной школы им. В.Н. Бочкова Т.С. Глыбиной. Все расходы оплатил Сергей Борисович.

Понятно, что такой подарок дети получили не просто так, а за выдающиеся достижения в спорте и творчестве. Давид является трехкратным чемпионом Балашовского района по греко-римской борьбе, победителем открытого турнира «Кубок Прихоперья» (2015), призером Всероссийского турнира по спортивной борьбе (2016 г.).

Мария три года занимается в Детской художественной школе им. В.Н. Бочкова и уже успела стать лауреатом международных конкурсов «Балтийская муза» и «Дружба талантов». «Не думала, что пригласят в Москву, - призналась 11-летняя Маша. - В столице была один раз ещё совсем маленькой. Наверное, ёлка будет проходить в большом красивом зале, где соберется много детей. Мне интересно, как всё будет».

- В Деда Мороза веришь?

- Думаю, что он все-таки есть… Когда вырасту, хочу поступить в художественный институт. Для меня детская художественная школа дороже всего.

А теперь вот ребятам за их достижения удастся полюбоваться вечерней Москвой.

Путевки детям накануне отъезда в Центре культуры БМР вручила руководитель общественной приемной Балашовского местного отделения партии «Единая Россия» Оксана Остапенко: «Это билеты в сказку, на новогоднее представление в Кремлевский Дворец. Удачной поездки!».

А воспитанники Центра «Семья» по традиции на новогоднем утреннике получили от депутатов Саратовской областной думы С.Б. Суровова и С.В. Гнусарева новогодние подарки. Не остались без внимания дети из многодетных, малообеспеченных семей, а также находящиеся в трудной жизненной ситуации. Всего Сергеем Борисовичем было приобретено 360 подарков для балашовских ребят, и 250 Сергеем Викторовичем. Секретарь Балашовского местного отделения партии «Единая Россия» А. В. Шатилова подарила воспитанникам Центра «Семья» спортинвентарь.

"БП" №№1-2 от 5 января.