Первый прием Аллы Валерьевны

В декабре минувшего года делегаты отчётно-выборной конференции Балашовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» избрали своим новым лидером директора Балашовского института СГУ им. Н.Г. Чернышевского, кандидата педагогических наук Аллу Валерьевну Шатилову.



Представлять нашим читателям Аллу Валерьевну, очевидно, было бы излишним. Её хорошо знают, помнят и уважают тысячи выпускников и студентов старейшего вуза нашего города, их родители. Непререкаемым деловым авторитетом как директор института пользуется она и у профессорско-преподавательского состава. В послужном списке Аллы Валерьевны также (так уж распорядилась в своё время её судьба) достаточно большой опыт работы заместителей главы Балашовского муниципального района по социальным вопросам.

Поэтому с первых дней своего избрания секретарём политсовета местных единороссов Алла Валерьевна со знанием дела, как говорится, с головой окунулась в водоворот своих новых многогранных и, будем откровенны, зачастую неблагодарных обязанностей, которые она выполняет без отрыва от руководства институтом. А через двадцать дней со дня избрания Алла Валерьевна провела свой первый приём граждан по личным вопросам.

В общественную приёмную местного отделения партии «Единая Россия» пришли люди со своими личными проблемами: содействия в получении высококвалифицированной медицинской помощи, трудоустройства, возврата жилья (отобранного «чёрными» риэлторами), снижения оплаты за обучение в вузе, решения многочисленных вопросов, связанных с недостатками работы структур ЖКХ, оказания материальной помощи. Шквал проблем, обрушившихся на нового секретаря политсовета, серьёзно озадачил Аллу Валерьевну и, очевидно, напомнил ей времена работы заместителем главы БМР по социальным вопросам. Отдельные проблемы граждан решены на месте, другие требуют изучения, согласования со специалистами и рядом должностных лиц.

Но, главное в работе секретаря политсовета, считает Алла Валерьевна, состоит не только в решении вопросов отдельных граждан, а в решении подобных проблем комплексно, масштабно, в повышении ответственности выполнения своих обязанностей чиновниками и должностными лицами всех уровней. Только тогда будет сокращён поток людей, обращающихся, как в последнюю инстанцию, к депутатам и в общественные приёмные для решения своих проблем и вопросов, связанных с трудными жизненными ситуациями.

Хочется искренне верить и надеяться на то, что новые подходы А.В. Шатиловой в работе с людьми, дадут свои положительные результаты и будут способствовать не только решению, обозначенных ими проблем, а и повышению доверия к местной власти.

"БП" №№1-2 от 5 января.