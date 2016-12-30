Ветераны военной службы сверили свои ряды

В марте 2016 года ветераны Балашовского высшего военного авиационного училища лётчиков им. Главного маршала авиации А.А. Новикова (ныне учебной авиационной базы) избрали своим председателем полковника в отставке Н.В. Бурчалова, который принял эстафету руководства ветеранской организацией у подполковника в отставке Г.П. Халаимова, возглавлявшего её более десяти лет.



Выбор ветеранов на кандидатуре Н.В. Бурчалова остановился не случайно. Николай Вениаминович выпускник балашовской кузницы лётных кадров 1970 года. Служил в военно-транспортной авиации. В 1983 году вернулся для прохождения дальнейшей службы в родное Балашовское училище лётчиков. В 1995 году уволен из Вооружённых сил по возрасту с должности заместителя начальника штаба училища.

С присущей штабным работникам тщательностью работы с документами, новый председатель совета ветеранов начал свою работу с уточнения состава ветеранской организации, изучения Приказа Министра Обороны РФ № 719 от 4.10.2014 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию работы с ветеранскими организациями Вооружённых сил РФ», Устава «Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил РФ», материалов конференций, пленумов и съездов ветеранских организаций. Большую помощь по «вводу в строй» Н.В. Бурчалову оказала председатель городского совета ветеранов А.М. Цыплакова. Разработано «Положение о местной (первичной) ветеранской организации «Балашовского училища лётчиков», которое прошло правовую оценку в юридическом отделе администрации Балашовского муниципального района и процедуру согласования с командованием Балашовской учебной авиационной базы.

С учётом накопленного положительного опыта работы предыдущим председателем совета ветеранов Г.П. Халаимовым, Николай Вениаминович ежемесячно тщательно планирует свою работу, согласовывает её с командиром учебной авиационной базы подполковником Д.Е. Перминовым, от которого получает полное взаимопонимание, помощь и поддержку. Выстроено чёткое взаимодействие с военным комиссаром города Балашов, Балашовского и Романовского районов полковником запаса В.В. Горбуновым, депутатами Собрания депутатов БМР и Совета МО город Балашов. Поэтому положительные результаты не замедлили сказаться. Это наглядно показал отчёт нового председателя совета ветеранов за восемь месяцев своей работы. Организованно прошло чествование ветеранов Великой Отечественной войны в канун 71 годовщины Дня Победы. Ветераны активно участвуют в патриотическом воспитании молодого поколения, встречаются с учащимися школ города на уроках мужества. Большое внимание стало уделяться организации культурного досуга для самих ветеранов, которые регулярно приглашаются на концерты в городской Дворец культуры, на спектакли Балашовского драматического театра. Достаточно характерен и пример возрождения традиции проведения субботников по наведению порядка в жилой зоне гарнизона, который говорит о том, что ветераны и жители военного городка полны желания возродить его былую славу в вопросах чистоты, порядка и благоустройства.

Ветераны сверили свои ряды, которые состоят сегодня из 195 человек, в том числе 36 ветеранов Великой Отечественной войны, 149 ветеранов военной службы, 10 ветеранов труда. Дополнительно избрали в состав совета ветеранов новых людей, искренне желающих заниматься общественной работой. Приняли решение о добровольной ежегодной сдаче членских взносов в размере 200 рублей, которые необходимы для обеспечения повседневной деятельности совета. Командование гарнизона выделило совету ветеранов хорошее помещение, оборудованное телефонной связью и Интернетом. Впереди у совета ветеранов и его председателя Н.В. Бурчалова большие планы и большая работа. Хочется искренне надеяться на то, что эти планы будут воплощены в жизнь для улучшения жизни ветеранов военной службы, решения их повседневных нужд и запросов – они этого заслужили своей многолетней бескорыстной службой Родине.

"БП" №№1-2 от 5 января.