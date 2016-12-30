Бюджет района утвержден единогласно

В работе пятого очередного заседания Собрания депутатов БМР третьего созыва, состоявшегося под председательством П.М.Петракова 23 декабря текущего года, приняли участие 23 из 24 народных избранников. Отсутствовал депутат Ю.В.Глухов.



По установившемуся неформальному регламенту в работе заседания приняли участие глава Балашовского муниципального района А.Н.Мельников, глава МО город Балашов В.И.Якубович, представители общественности, местных печатных и электронных СМИ.

За два с половиной часа работы депутаты рассмотрели 36 вопросов повестки дня заседания, основным из которых был вопрос о районном бюджете на 2017 год. Главный финансовый документ будущего года был рассмотрен очень оперативно, без всяких споров, разногласий и принят единогласно в предложенном уточненном проекте. Очень характерно, что за утверждение бюджета района голосовали и два оппозиционных депутата от партии «Справедливая Россия» Галина Платошина и Илья Стариков. Объясняется такое единодушие депутатов, очевидно, тем, что проект бюджета 2017 года был предварительно рассмотрен на заседании комитета по бюджетно-финансовым вопросам и имущественным отношениям, возглавляемым депутатом Дмитрием Дозиновым, заседании Собрания депутатов БМР и вынесен на публичные слушания (хотя, несмотря на приглашение в них участвовать всех желающих граждан, пришли на публичные слушания по бюджету только 22 человека).

Основные характеристики районного бюджета, утвержденного депутатским корпусом, выглядят следующим образом: общий объем доходов в сумме 1 344711,7 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме 1 344711,7 тыс. рублей; дефицит районного бюджета 0 рублей. Характерно и то, что, несмотря на напряжённость бюджета, депутаты сочли возможным выделить 534 тысячи рублей Балашовскому драматическому театру для оплаты ряда экспертиз, связанных с его реконструкцией. За счёт бюджета МО город Балашов на эти же цели театру выделено 500 тысяч рублей. Полностью бюджет района на 2017 год будет опубликован в одном из ближайших номеров газеты «Балашовская правда».

Также единогласно депутаты внесли изменения в решение Собрания депутатов второго созыва «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления БМР, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих органов местного самоуправления».

Внесен ряд изменений и уточнений в доходную и расходную части районного бюджета завершающегося 2016 года. Утвержден (при одном воздержавшемся при голосовании депутате Г.Я.Гладких) прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества БМР на 2017 год.

"БП" №№193-194 от 29 декабря.