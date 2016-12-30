Будьте счастливы и здоровы!

Звонок, звонок, ещё звонок... И раскалившийся «добела» редакционный телефон, неистово «вальсируя» на грани «судьбы и абсурда», вновь и вновь дарит нашим землякам отменную возможность напрямую пообщаться с известным российским хирургом, генеральным директором «Клиники доктора Парамонова», автором супер-современных методик лечения, которого в 2010 году назвали «Врачом года Европы по специальности хирургия-онкология», - с Виктором Александровичем Парамоновым... Столь уникальный шанс жители нашего района получили в ходе «прямой линии», которая прошла в редакции газеты «Балашовская правда» накануне Нового года. Чтобы пообщаться с балашовцами, так сказать, в «прямом эфире», в тот день в редакцию газеты пришел не только сам Виктор Александрович Парамонов. К нам «на огонёк» также заглянули и главный врач Центральной поликлиники «Клиники доктора Парамонова» (г. Саратов), врач-хирург Николай Яковлевич Давыдов, и директор ООО «Поликлиника доктора Парамонова» в Балашове Марина Зякиевна Карамова.



Надо заметить, что, несмотря на объективно ограниченные временные рамки рекламы мероприятия (спасибо за информационную поддержку местному «Русскому радио»), балашовцы активно откликнулись на предоставленную возможность. В течение «прямой линии» в редакцию дозвонились несколько десятков жителей города и района, хотя сделать это было довольно сложно, - кому-то удавалось пообщаться лишь с третьей, с четвертой попытки...

Наши гости детально отвечали на вопросы на протяжении всего времени, отведенного на «прямую линию», и даже дольше. Между тем сами вопросы были искренними, доверительными и зачастую имели сугубо прикладной, лечебный и даже интимный характер (например, по конкретным онкологическим, гинекологическим проблемам, лечению грыжи, послеоперационной профилактике и т.д.), на которые были даны конкретные и полноценные ответы. А потому, по этическим соображениям, далеко не все из них могут быть опубликованы. И, тем не менее, многое удалось... Так, первым же оказался вопрос по онкологическому заболеванию...

- Виктор Александрович, у моего брата появились подозрения на опухоль предстательной железы. Что делать?

В.А. Парамонов: «Многое зависит от того, какая стадия заболевания. Если нет метастазов в костях, в печени, в легких, то эта ситуация поправимая. Но здесь надо провести дополнительное обследование. Тем более, что сегодня современное оборудование позволяет полностью разобраться в ситуации, определить план дальнейшего лечения. Поэтому приглашаю вас обязательно прийти к нашим специалистам, работающим как в Балашове, так и в Саратове, в нашей клинике на улице Вишневой».

- А можете ли Вы обеспечить выявление онкологических заболеваний на самых ранних стадиях?

- Вообще-то, это реальность сегодняшнего дня! Более того, мы можем выявить грядущее онкологическое заболевание. Да! Вы действительно не ослышались! У нас проводится очень большая научная работа именно по этой теме. Она посвящена именно механизмам возникновения и развития рака. А потому уже сегодня мы с достаточно определенной степенью достоверности знаем, у кого может возникнуть онкологическое заболевание. Подобные знания позволят таким «перспективным» людям быть осторожными именно в онкологическом плане и, таким образом, как можно дольше сохранить здоровье. Однако все люди в обязательном порядке должны сами регулярно, положим, раз в год проходить медицинские профосмотры, проверять свое базовое здоровье, включать обследования желудка, маммографию, исследование толстой кишки, печени, гинекологические осмотры. И все эти обследования Вы можете довольно быстро (за 3 — 4 часа) и качественно пройти в «Поликлинике Доктора Парамонова», расположенной в Балашове…

- Знаете, у меня есть один друг - долларовый миллиардер. Мы давно с ним дружим, ходим вместе на охоту, общаемся, но с ним нет никакого совместного бизнеса. Так вот он как-то обследовался у меня полностью и всего-то за четыре часа. Он очень удивился скорости нашей работы и не поверил результатам, мол, что-то быстро и просто. Потом товарищ поехал в Швейцарию, решил там пройти обследование в европейской(!) геронтологической клинике. Да, прошел он там это обследование, но в течение... семи дней!!! Причем результат получился точно такой же, какой дали мы в Саратове. Оказался совершенно идентичным! И после этой истории мой друг-миллиардер всё удивлялся: «Посвятил Швейцарии столько времени! Отдал кучу денег!!! Но всё напрасно, поскольку такие же результаты очень быстро и с тем же европейским качеством получил в «Клинике доктора Парамонова» в Саратове».

- Виктор Александрович, у меня ПСА высокое было — 29. Что делать?

- Отнеситесь к этому очень серьезно. Тут могут быть разные вещи: и хронический простатит в активной фазе, и опухоль. Придите к нам, чтобы сделать анализ на ПСА и УЗИ. Тем более, что у нас имеется современная, качественная аппаратура. Например, результаты ПСА в нашей клинике Вы будете ждать порядка двух часов, а не как в других местах — в течение недели и более. Традиционный анализ крови у нас делается за 5 — 10 – 15 минут, а биохимический анализ крови — за полтора часа, анализ на гормоны — за два...

- Виктор Александрович, планируете ли Вы открыть в Балашове также и стационарное отделение своей клиники?

- Знаете, в Балашове, при ООО «Поликлиника доктора Парамонова», мы планируем открыть только дневной стационар. И именно сейчас здесь заканчиваются работы по подготовке к эксплуатации дневного терапевтического стационара. Однако планов по созданию хирургического стационара в вашем городе нет. Потому что хирургия — это очень, очень, очень ответственное дело, где согласованность всех служб должна быть идеальной. Только тогда можно добиться тех результатов, которые имеются у нас в центральной клинике холдинга. Ведь там делается более 10 000 операций в год. Это по 40 — 50 операций в день. В Балашове такого потока нет и не будет, а специалист – хирург должен постоянно работать, быть в хорошей «спортивной форме». В вашей Балашовской районной больнице есть хороший хирургический стационар, где трудятся профессиональные, достойные специалисты. Поэтому в случае необходимости обращайтесь туда, а если есть возможность, то приезжайте к нам в Саратов... В свою очередь, открыть дневной стационар мы планируем в начале февраля следующего года, так сказать, ровно через двенадцать месяцев после торжественного открытия Балашовского ООО «Поликлиника доктора Парамонова». Мы стараемся для вас!

Кстати, мы не стоим на месте. Для дальнейшего улучшения медицинских услуг недавно мы закупили супер-современную аппаратуру УЗИ премиум класса. Это уже не просто экспертный, но, подчеркиваю, премиум класс. Такой аппаратуры ещё нет ни во многих странах Европы, ни в Израиле, а мы уже начинаем её использовать. Повторюсь, мы закупили оборудование, которое в Европе представлено лишь единичными экземплярами, а в Балашове оно уже работает.

Вы знаете, недавно к нам, в Саратов, приезжал великолепный специалист-онколог из Московского онкоцентра им. Блохина Иван Сократович Стилиди. Мы вместе с ним оперировали, и он был искренне восхищен не только уровнем подготовки наших сотрудников, качеством оказываемой помощи, но и современным оборудованием, благодаря которому мы, например, даём гистологические заключения всего за один день! Подчеркиваю, не за две недели, а в течение одного дня...

- Как Вы стали лучшим онкологом Европы в 2010 году? Как довелось Вам участвовать в Х Международном конгрессе в Ганновере?

- Европейская академия естественных наук приглашает только ведущих специалистов, которые внесли большой вклад в развитии медицины, хирургии. Видимо, мои результаты тогда были замечены и оценены объективно и справедливо.

- Звонит Вам житель Балашова, занимающийся «моржеванием». У нас действует группа «моржей», которые увлекаются экстремальным видом закаливания на протяжении многих лет. Есть ли у Вас информация, что при систематическом закаливании, при резком перепаде температур в человеческом организме гибнут онкологические клетки? Подскажите...

- Все эти стрессы организму, по большому счету, не нужны. Всё должно быть в разумных пределах. Поэтому я хотел бы сказать вам простые профилактические вещи, о которых знаю сам. Дело в том, что наши предки обладали огромным потенциалом лечения народными средствами. На мой взгляд, надо использовать их опыт. Например, лечиться можно чесноком. Здесь я могу ответственно сказать, что фитонциды, которые имеются в чесноке или в той же хвое и которые в профилактических целях вводятся внутривенно, намного полезнее, нежели «моржевание». Чтобы эффект был выше, нужно пойти в парную бани. Там следует заварить хвою, раздавить чеснок и вместе с водой поддавать их на камушки. И когда с парами воздуха фитонциды попадут вам в легкие, то это значит, что они окажутся у вас сразу в крови, которая активно разнесет фитонциды по всему организму. А они, в свою очередь, обязательно убьют не только любую простуду в вашем организме, но и онкологические клетки. Поскольку фитонциды в профилактических целях обладают серьезным противоопухолевым действием. Поэтому, когда вы посидите в такой парилке определенное время (положим часок – другой), подышите фитонцидами, и потом ещё ножки попарите в горячей воде, то у вас будет всё замечательно. Словом, регулярное использование такой формы профилактики сделает вас только здоровее...

- В каких городах действуют филиалы «Клиники доктора Парамонова»?

- Они успешно действуют в Саратове, в Балашове. Готовится открытие филиала в городе Камышин Волгоградской области. Но в перспективе мы пока не планируем никакого расширения. Например, в городе Балаково нашей клиники не будет.

- А каким образом у Вас складываются отношения с муниципальным, с государственным здравоохранением?

- С нашей стороны — это полное уважение и стремление сотрудничать. Хотя, конечно, иногда возникают элементы определенной конкуренции. И эта конкуренция дает возможность для развития, в том числе для государственной, муниципальной, федеральной систем здравоохранения, что идет на благо народу. А народ сам пусть выбирает, где ему лучше.

- Но для успешной конкуренции нужно, чтобы и у ваших специалистов была хорошая конкурентоспособность, скажем, отличная «спортивная форма». Что в Вашей клинике делается для повышения профессионализма медицинских работников?

- Начнем с того, что в свое время мы собрали в клинику лучших из лучших. Они обязательно раз в пять лет проходят дополнительное обучение. Более того, к нашим наиболее успешным специалистам (Л.А. Кабанова, В.А. Глебов, Н.Я. Давыдов) приезжают другие врачи для получения непосредственно на рабочем месте новых практических знаний. В результате значительно растет их профессионализм и качество дальнейшей деятельности. Например, после такого вида обучения особенно заметен профессиональный рост балашовского эндоскописта В.В. Сбоенко. По его словам, такое обучение - на рабочем месте — дало ему намного больше, нежели несколько теоретических курсов в Москве. Кстати, и балашовские врачи (например, Л.Л. Аккуратова и другие) - очень даже хорошие специалисты, и они дадут фору многим столичным «звездам». Здесь очень хороший коллектив, достойная команда. В свою очередь, саратовские врачи в ходе ежедневной работы с помощью интернет-технологий, в случае необходимости, помогают балашовцам интерпретировать ту или иную ситуацию.

Хочу здесь привести, на мой взгляд, показательный случай, который произошел у нас два года назад. Тогда, в разгар санкционного давления на Россию, к нам приехал специалист из Голландии поучить нас цифровым технологиям. Но когда он познакомился с технологическим уровнем нашей клиники и медобслуживания, он был просто шокирован. Он ходил по медучреждению и только восклицал: «Das ist fantastisch! Das ist fantastisch!»

- Виктор Александрович, оказываете ли Вы медицинскую помощь детям?

- В Саратове у нас оказывается медпомощь детям, но только по стоматологическим и отоларингологическим заболеваниям. У нас там всё это лицензировано. Но в перспективе мы сможем расширить свои услуги детям также и по анализу крови, УЗИ, томографическим исследованиям. А в Балашове, в связи с открытием нового корпуса ООО «Поликлиника доктора Парамонова», мы тоже планируем открыть педиатрический кабинет для детей, в возрасте до 18 лет включительно.

- А планируете ли Вы проводить в Балашове операции по микрохирургии глаза?

- Нет, не планируем, поскольку в Балашове мы не собираемся делать хирургический стационар. Есть планы только по дневному стационару. В свою очередь, такие виды оперативного вмешательства мы проводим в Саратове, по адресу: улица Техническая, 10А. Там работают толковые специалисты, как говорится, врачи от Бога. Приезжайте, все проблемы там и решим! Между тем в Балашове саратовские офтальмологи проводят регулярный консультационный приём. Если вы были у них на приёме, то, надеюсь, что вам понравилось.

- Да, конечно. А когда конкретно планируете открыть дневной стационар в Балашове?

- Это уже вопрос к Марине Зякиевне.

М.З. Карамова: «Сейчас новый корпус ООО «Поликлиника доктора Парамонова» готовится к сдаче в эксплуатацию. Как раз там у нас будет дневной стационар. Предположительно, торжественная церемония открытия должна состояться 10 февраля 2017 года».

- Виктор Александрович, Вас беспокоит преподаватель Балашовского медицинского училища Владимир Андреевич Калядин. Я хочу Вас спросить, работают ли в Вашей клинике выпускники нашего медучилища, и как они себя зарекомендовали? Как устроиться в клинику на работу? Какие знания нужны для этого?

- Владимир Андреевич, всего в нашей клинике сейчас трудятся более 500 медработников. Среди них есть и балашовцы. И если судить по деятельности Балашовской поликлиники, то они вполне достойные специалисты, получившие хорошую школу. Но я должен сказать, что у нас все они должны были пройти специальную практическую подготовку (в рамках современных технологий). Надо, чтобы они работали только на высшем уровне, делали бы все практические манипуляции, что называется, «вслепую». Более того, мы подумаем, чтобы ваши студенты могли бы проходить практические занятия на нашей базе. Если ваше руководство не возражает, то мы с удовольствием возьмем на практику несколько студентов, будем помогать им. А чтобы устроиться к нам на работу, нужно пройти соответствующие собеседования, и ребята должны быть лучшими из лучших. Для этого нужно, чтобы они были истинными профессионалами.

- Виктор Александрович, можно ли получить в Вашей клинике больничный лист?

- Ну, да, конечно!

- А почему же тогда они не принимаются в местных организациях и предприятиях? И почему при прохождении комиссии на медико-санитарную экспертизу подписи врачей частной клиники не учитываются?

- Это, конечно, противозаконно. Ведь если мы почитаем Конституцию РФ, то там закреплено равенство всех форм собственности: федеральной, муниципальной и частной. К сожалению, есть местные особенности. Но всё это незаконно.

- Есть ли в Вашей клинике лечение по квоте?

- Да, конечно. Если квота оплачивается, то нет проблем.

- Виктор Александрович, когда я болею, то предпочитаю обращаться в Вашу клинику. Всё там быстро делается: и анализы, и высокотехнологические исследования. В чем кроется секрет Вашей клиники?

- Мы никогда «не западаем» на деньги. Мы стараемся собирать коллектив специалистов, которые работают честно, порядочно, не обманывают. В результате люди видят, что у нас не обманывают, специалисты работают быстро, качественно, грамотно, цены, скажем так, не астрономические. Всё это и обеспечивает наш успех. Более того, мы постоянно развиваем принципиально новые технологии. Например, у нас есть прекрасный центр ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), который дарит счастье быть родителями многим и многим семьям. Кстати, наш центр ЭКО считается вторым в России. Да и в целом наша клиника по итогам 2015 года заняла во всероссийском рейтинге (почти из 700 тысяч ЛПУ) тоже второе место.

- Виктор Александрович, Вас беспокоят из села Малая Семеновка. Ещё в 1994 году Вы сделали моему мужу успешную операцию по поводу онкологической проблемы головы и шеи. С другим врачом, было не так удачно... А недавно в «Балашовской правде» появились статьи о Вас, были опубликованы Ваши фотографии. Я эти газеты сохранила. И сейчас мне хотелось бы вновь обратиться в Вашу клинику, чтобы поправить здоровье. Можно ли это сделать?

- Да, конечно! Обращайтесь! Приходите в балашовскую поликлинику, расположенную по адресу: улица Ленина, 6А. Телефон 6-03-03. А в саратовской клинике у нас телефон 66-03-03. В свою очередь, накануне Нового года я от всей души желаю вам, вашей семье, а также все жителям Балашовского района доброго здоровья! Будьте счастливы!!!

"БП" №№193-194 от 29 декабря.