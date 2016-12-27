Обсудили послание президента

На расширенном заседании Общественного совета Балашовского муниципального района под председательством В.А. Половинко обсуждено Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации.



В заседании приняли участие министр области, председатель комитета общественных связей и национальной политики С.Ю. Зюзин, член Общественной палаты Саратовской области, руководитель общественной организации трезвости и здоровья Н.А. Королькова, председатель Собрания депутатов БМР П.М. Петраков, первый заместитель главы администрации района А.А. Москалев, глава МО город Балашов В. И. Якубович, епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий, руководители структурных подразделений администрации района, представители печатных и электронных СМИ.

Заведующий кафедрой экономики и права Балашовского института Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, кандидат исторических наук В.В. Назаров кратко и содержательно доложил о Послании президента. Своё видение и задачи, вытекающие из Послания, для общественного совета и всех балашовцев высказали С.Ю Зюзин, Н.А. Королькова, П.М. Петраков, члены общественного совета А.К. Мусенов, В.П. Кузьмин, Ю.И. Пятрин, Н.И. Ерёмин.

Завершилось заседание принятием рекомендаций органам местного самоуправления района по обеспечению выполнения поручений, озвученных Президентом России в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации. Одновременно члены общественного совета высказали пожелание министру области С.Ю Зюзину и члену Общественной палаты Н.А. Корольковой постоянно и конкретно относиться в будущем к вопросам социально-экономического развития Балашовского района, особенно в плане восстановления его промышленного потенциала.

"БП" №№ 191-192 от 27 декабря.