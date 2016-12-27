Герой Отечества из села Хопёрское

В тот морозный декабрьский день село Хоперское оказалось в центре внимания представителей различных властных структур, социальной сферы и СМИ. И это отнюдь не случайно. Поскольку в День Героев Отечества они специально прибыли сюда, чтобы поздравить с замечательным праздником, единственного на сегодня человека в районе из тех,кого можно назвать Героем Отечества – Василия Егоровича Палькина.



Как известно, День Героев Отечества был установлен Государственной Думой Российской Федерации в 2007 году, когда российские парламентарии приняли соответствующий законопроект в первом чтении. В пояснительной записке к документу говорилось: «Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы». Там же авторы законопроекта выразили надежду, что новый памятный день России будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству».

Именно таким человеком и является известный далеко за пределами села Хоперское и Балашовского района механизатор широкого профиля, токарь, сварщик В.Е. Палькин. Ведь Василия Егоровича всегда отличали добросовестное отношение к порученному делу, трудолюбие, ответственность, пытливый ум, умелые руки и, как говорят сейчас, инновативность. Стоит, например, вспомнить, что В.Е. Палькин за один день собирал более 700 центнеров подсолнечника, при норме 250 центнеров и т. д. Поэтому неудивительно, что в своё время он и был отмечен высокими государственными наградами.

Так, за рекордные производственные показатели, систематическое перевыполнение норм выработки и планов, за достижение высокой производительности труда в колхозе «Родина» В.Е. Палькин в 1975, 1976 и 1978 годах был награждён орденами Трудовой Славы трёх степеней, знаками Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства.

При этом и по сей день Василия Егоровича отличают активная жизненная позиция, трудолюбие и скромность. А потому в тот день в его адрес прозвучало немало добрых, теплых, искренних слов. В частности, заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по сельскому хозяйству, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Т.И. Саврасова поприветствовала кавалера ордена Трудовой Славы не только от себя лично, но и передала поздравления, подарки от губернатора Саратовской области В.В. Радаева и главы Балашовского муниципального района А.Н. Мельникова. Кроме того, от всей души поздравили Василия Егоровича директор Управления социальной поддержки населения Балашовского района Ю.В. Сапрыкина, глава Хоперского муниципального образования Е.М. Инкин, главный специалист администрации Хоперского муниципального образования Н.П. Кармаева и другие. А его жена - Елена Ивановна - и дочь - Надежда Васильевна - создали атмосферу незабываемого праздника.

Счастья и здоровья Вам, Василий Егорович!

"БП" №№191-192 от 27 декабря.