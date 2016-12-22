Предотвратить конфликт интересов

В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации напоминает о Положениях антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащих запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных обязанностей.



Получение соответствующим лицом подарка в иных случаях является нарушением закона, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка – уголовную ответственность.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации