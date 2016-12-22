Прокурор разъясняет

«Я муниципальный служащий. Могу ли я заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью?».

Отвечает прокурор города Балашова,

советник юстиции А.В. Дементьев:



- Деятельность муниципальных служащих регулируется Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

Так же, как и государственным, муниципальным служащим установлены запреты, связанные с муниципальной службой, в том числе и запрет заниматься предпринимательской деятельностью.

Перечень данных запретов закреплен в статье 14 названного закона.

Если иная оплачиваемая деятельность, которой предполагает заниматься муниципальный служащий, не входит в утвержденный перечень, он, как и государственный гражданский служащий, вправе выполнять ее, если это не повлечет за собой конфликт интересов.

Так, например, если владение приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах организаций) может привести к конфликту интересов, муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по контракту, обязан передать принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством РФ.



"БП" №№189-190 от 22 декабря.