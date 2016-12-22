Как натянутые струны...

Пожалуй, так можно было охарактеризовать душевное состояние многих балашовцев и гостей района, пришедших на вечер, посвящённый памятной дате военной истории России – 11 декабря, который состоялся в Центре культуры Балашовского муниципального района. В 1994 году на территорию Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) по приказу Президента РФ Бориса Ельцина были введены подразделения Министерства обороны и Внутренних войск МВД. Так началась первая чеченская кампания, целью которой планировалось навести конституционный порядок в ЧРИ. Это было началом боевых действий на Северном Кавказе.



Напомню, что трагические события, которые привели к вооруженному конфликту, начали развиваться ещё с осени 1991 года. Тогда руководство Чечни заявило о государственном суверенитете и выходе республики из состава РСФСР и СССР. В течение последующих трех лет в ЧРИ распускались органы советской власти, отменялось действие законов РФ, началось формирование собственных вооруженных сил.

По мнению нового российского руководства, Чечня становилась источником как региональной угрозы, так и международного терроризма. 9 декабря 1994 года Б.Н.Ельцин подписал указ «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта». 11 декабря началась военная операция.

«Грозный возьмем двумя десантными полками!», - громогласно заявил тогда Министр обороны РФ Павел Грачев. В итоге штурм города продолжался 66 дней. А военные действия (по сути это была война) продолжались в течение почти двух лет.

В августе 1996 года было подписано соглашение о прекращении огня. Однако к этому времени чеченские сепаратисты уже восстановили полный контроль над Грозным, блокировали федеральные силы в Гудермесе и Аргуне.

31 августа 1996 года были подписаны так называемые Хасавюртовские соглашения. После этого начался вывод федеральных войск из ЧРИ.

Но была ещё и вторая чеченская кампания (1999-2009), которая в официальных кругах называлась контртеррористической операцией на Северном Кавказе. На сей раз под удар боевиков попали города и сёла Дагестана…

Погибли молодые, здоровые, красивые парни… Все они были солдатами. А сколько бойцов пропало без вести? Сколько вернулось домой с ранениями различной тяжести? Сколько матерей до сих пор оплакивают своих сыновей, так и не вернувшихся с войны!?

Вот почему в эти дни мы вспоминаем о безвинных жертвах военного конфликта и отдаём дань уважения всем тем, кто, выполняя приказ, рисковал собственной жизнью.

«Трагедия Чечни – боль России» - так назвали вечер памяти его организаторы: коллективы управления культуры, спорта и туризма администрации БМР, центра культуры и Саратовской региональной общественной организации «Память о защитниках Отечества».

И надо отметить, что даже пронизывающий, холодный северный ветер и 16-градусный мороз не внесли свои коррективы в этот день. В концертном зале, заполненном до отказа, мы видим учащихся общеобразовательных учреждений, студентов институтов, техникумов, колледжей, лицеев, их наставников-педагогов, представителей общественных организаций, администраций Балашовского муниципального района и МО г. Балашов, Собрания депутатов БМР, управления культуры, спорта и туризма администрации БМР, военного комиссариата, ветеранских организаций, участников локальных войн, воинов-афганцев и гостей областного центра.

А открыла встречу заведующая отделом культурно-массовой работы ЦК БМР, ведущая Г.Н. Клишина. Я много слышал стихотворений о войне в исполнении разных авторов, но так проникновенно, с огромным чувством прочитала Галина Николаевна – надолго останется в памяти. И её слова, казалось, как набатом взрывают тишину зрительного зала, доходят до самого сердца: «Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить о тех ребятах, которые погибли в боевых действиях на Северном Кавказе. Все мы, особенно те, кто потерял своих родных и близких, не забудут её никогда. И что бы ни говорили о современной молодёжи, эту войну выиграли наши мальчишки, парни, мужчины, в очередной раз доказав любовь к Родине, преданность воинскому долгу и армейскому братству. Они живы, пока мы о них помним! Они живы, пока мы о них говорим!»

Мелькают кадры военной кинохроники, перенося собравшихся в те огненные годы. Мы видим лица погибших балашовцев, так и оставшихся молодыми, как и 20 лет назад - они сегодня с нами.

Как отметил в своём выступлении глава Балашовского муниципального района А.Н. Мельников, в те годы, через горнило чеченской войны прошли сотни балашовцев. К сожалению, не все из них вернулись домой. Дмитрий Морозов, Владимир Попов, Андрей Погатовский и Виктор Саинсус…Все они награждены орденами Мужества. Посмертно. Александр Николаевич выразил благодарность членам Саратовской региональной общественной организации «Память о защитниках Отечества» и её руководителю О.И. Морозовой за огромную работу по увековечиванию священной памяти о погибших земляках.

Председатель Отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников Балашовского муниципального района», ветеран 345-го гвардейского Краснознамённого ордена Суворова III степени парашютно-десантного полка, депутат Собрания депутатов БМР Г.Я. Гладких с грустью и волнением в голосе сказал, что любая война – это боль и кровь, гибель военнослужащих и гражданского населения, масштабные разрушения и огромный материальный ущерб. А ещё это без вести пропавшие солдаты и офицеры, умершие от ран в госпиталях и неопознанные тела многих погибших. До сих пор окончательно не прояснена судьба многих военнослужащих Российской армии, пропавших без вести в ходе первой и второй чеченских войн.

Перед участниками вечера-памяти также выступил глава администрации МО г. Балашов С. Ю. Александров. Он обратился и к молодому поколению, школьникам и студентам с призывом брать пример патриотизма, мужества, отваги и стойкости с тех, кто прошёл сквозь суровые военные испытания.

А вот военный комиссар города Балашов, Балашовского и Романовского районов, кавалер ордена «За боевые заслуги» В.В. Горбунов, награждённый нагрудным знаком «Участник боевых действий», с 1994 года командовал артиллерийским полком миротворческой дивизии Приволжского военного округа в населенном пункте Тоцкое-2. Затем был назначен командиром 385-й гвардейской самоходной артиллерийской бригады. Более 90 процентов офицеров и прапорщиков, 30 процентов личного состава срочной службы его войсковой части участвовали в боевых операциях, и ни один военнослужащий его бригады не погиб на Северном Кавказе. При этом со словами благодарности и поддержки Виктор Валентинович обратился к солдатским матерям, находящимся в зале, вспомнил о тех, кто не вернулся.

Так, Дмитрий Морозов погиб в новогоднем штурме Грозного и долгое время числился пропавшим без вести. Только беспокойное материнское сердце Ольги Ивановны Морозовой не давало покоя. Она прошла сквозь тяжёлые испытания поисков, но нашла останки сына...

Стрелок 506-го мотострелкового полка Владимир Попов при выполнении боевого задания 21 июня 1995 года был взят в плен чеченскими боевиками в рукопашной схватке. Выпускник СОШ №9 города Балашова В. Попов до последнего патрона вёл прицельный огонь из автомата и погиб как герой. Его мать Мария Фёдоровна Тарунтаева в поисках тела сына сама стала невольной участницей боевых действий на Северном Кавказе. Два года она вела поиски, работала медсестрой в полевом госпитале. Имеет награды.

Андрей Поготовский стал достойным примером стойкости, героизма, мужества. Он окончил СОШ №3. В 1999 году его призвали в ряды Вооруженных сил, молодой человек служил в астраханском спецназе, в подразделении разведки. Был награжден почетным знаком первой степени «За отличие в службе». 17 января 2000 года он сопровождал колонну с боеприпасами, топливом, продовольствием. На колону была устроена засада, бандиты начали обстрел. Тяжелораненый Андрей, чтобы защитить товарищей, открыл ответный огонь. Его не стало в 22 года…

«Мы всегда будем помнить выпускника Балашовского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Главного маршала авиации А.А. Новикова, военного лётчика, капитана внутренней службы, старшего инспектора отряда специального назначения «Рубеж» УИИН Минюста России по Ставропольскому краю Виктора Ярославовича Саинсуса, - продолжил В.В. Горбунов. - Так получилось, что после масштабной реорганизации ВВС в 1990 году опытному офицеру-лётчику пришлось переквалифицироваться. За плечами оставался опыт военной службы в Каунасской дивизии ВДВ, в Сибири, в Ставропольском крае. БТР-80 командира В. Саинсуса принимал участие в обеспечении безопасности миссии ОБСЕ на Северном Кавказе. 3 июля 2000 года экипаж бронетранспортёра №003 капитана В.Я. Саинсуса выполнял боевую задачу по охране ретранслятора аула Толстой-Юрт в районе Ястребиной горы. Беда подкралась неожиданно в тот момент, когда БТР уже возвращался на базу. В результате подрыва фугаса балашовец погиб. Был представлен к ордену Мужества (посмертно)…»

Мы помним, как наш земляк А. Родионов был направлен в район боевых действий в августе 1999 года. Трагедия произошла в селе Карамахи Дагестана, куда их подразделение вошло ночью, не успев даже окопаться. С рассветом завязался бой, в результате Алексей был тяжело ранен в висок. Его сразу же отправили в госпиталь Буйнакска, затем «бортом» в Ростовский окружной госпиталь, где месяц (!) велось одно лишь обследование бойца. А неудачно сделанная операция в военно-медицинской академии Санкт-Петербурга сказалась на зрении. Долечиваться (а попросту «с глаз долой») его отправили обратно в Ростов. После трёх (!) месяцев скитания по госпиталям парня комиссовали с военной службы, дав группу инвалидности…

Нам не забыть подвиги участников боевых действий А. Жданова, В. Ефимова, С. Черкасова, В. Кирсанова, А. Седых, С. Черкашина, А. Корольского, Д. Моисейкина, С. Ревякина и других земляков.

На сцене - О.И. Морозова. Вижу, как сдерживая слёзы, предательски выступившие на глазах этой сильной женщины, она подходит к микрофону. Зал, стоя продолжительными аплодисментами, приветствует по её просьбе всех ветеранов боевых действий, гостей из областного центра, солдатских матерей и поседевших вдов. В свою очередь, от имени общественной организации «Память о защитниках Отечества» Ольга Ивановна вручает благодарственные письма участникам Балашовского местного отделения Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России", студентам БИ СГУ имени Н.Г. Чернышевского Ивану Бурякову и Семёну Слугину за активное участие в благоустройстве музея Боевой славы. Пользуясь случаем, О.И. Морозова обращается с просьбой к администрации БМР оказать помощь в ремонте музея Боевой славы, что нынче находится в новом их помещении, на улице Ленина, рядом с гимназией имени Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева.

Кроме того, в тот день сказали слова благодарности солдатским матерям, ветеранам Вооружённых сил, а также вручили ветеранам награды председатель правления Саратовского областного отделения ВООВ «Боевое братство» С.К. Авезниязов, председатель правления Саратовской региональной общественной организации ветеранов - защитников государственной границы «Часовые Родины» А.П. Ершов и председатель Российского союза ветеранов Афганистана (Балашовское отделение) А.С. Заикин.

Так, среди награжденых медалью «За ратную доблесть» были А.В. Елистратов и О.Н. Медведев. Почётные знаки «За заслуги» и «Пограничная служба» были вручены руководителю Балашовского отделения СРООВ ЗГГ «Часовые Родины» А.Ю. Муранову. Почётными грамотами организации «Боевое братство» отмечены Д.Ф. Панков и Д.А. Романов. Не остались без внимания и солдатские матери, которые получили цветы и подарки.

Много песен прозвучало со сцены в исполнении известных исполнителей и лауреатов различных конкурсов Н. Алексеевой, В. Быхова, М. Исайкиной, К. Писцовой, А. Конаныхина, С. Карьянова, Н. Загудаева, А. Горбуновой, Н. Аргумбаевой, вокальной группы «Гармония» и ансамбля казачьей песни «Исток». А когда ветеран войны Сергей Телегин взял в руки гитару и исполнил песню, посвящённую погибшим и живым боевым товарищам, то у каждого сидящего в зале, как говорится, не выдержала «струна», натянутая, словно нерв … Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания.

Ну, а после завершения встречи-памяти инициативная группа участников возложила красные гвоздики к памятнику погибшим воинам-интернационалистам…

Вы знаете, всегда непросто писать о мероприятиях, проведенных не для «галочки» к очередному отчёту. Для совести нашей, для памяти людской. Ведь мы - не Иваны не помнящие своего родства. Поэтому и проводятся такие встречи в нашем городе.

Сегодня хотелось бы поблагодарить руководителя Саратовской региональной общественной организации «Память о защитниках Отечества» О.И. Морозову, администрацию и работников Центра культуры Балашовского муниципального района и лично ведущую тематического вечера-памяти Г.Н. Клишину за организацию и проведение патриотического мероприятия.

"БП" №№189-190 от 22 декабря.