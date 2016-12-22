Русские узоры "Зореньки"

В Балашовском районе культура своих позиций не сдает. Заслуженный коллектив народного творчества, ансамбль песни и танца «Зоренька» не стал дожидаться очередного юбилея или другого громкого события и устроил праздник для всех почитателей русской песни и танца без всякого на то повода. Цена входного билета была скромной, а вот радости у зрителей – хоть отбавляй.



«Зоренькой» руководят заслуженные работники культуры РФ, хормейстер Марина Бесчетнова и балетмейстер Надежда Макеева. Чувствовалось, что все артисты готовились к концерту с душой, стремились сделать программу и насыщенной, и разнообразной. «Русские узоры» - такое поэтическое название получило мероприятие, поскольку, как верно отметила ведущая, в хороводах, наигрышах, танцах, исполняемых на сцене «Зоренькой», вполне можно увидеть узоры искусства.

С первых звуков музыки на сцене появились артисты, одетые в яркие, а некоторые и в пестрые русские национальные костюмы, что было выигрышным с эстетической точки зрения. Всего в концерте приняли участие более 60 человек (только хор состоял из 35 исполнителей). И когда солистка Татьяна Щербакова запела песню «Колокола России» при поддержке других участников «Зореньки», о судьбе страны, по коже побежали мурашки. Радует, что в ансамбле песни и танца есть не только юные артисты, но и убеленные сединами. Напомним, что «Зореньке» было доверено выступать на Олимпиаде в Сочи в 2014-м. А в прошлом, 2015-м, ансамбль отметил 55-летний юбилей. Помимо Татьяны Щербаковой, следует отметить солистов Елену Козлову, Валентину Барановскую, Инну и Максима Селифановых, Евгения Огаркова, Алексея Кравченко, Наталью Мещерякову, Кирилла Борзова.

Лирические и шуточные песни, частушки чередовались с хореографическими номерами. В этот день на сцене Центра культуры выступил образцовый хореографический ансамбль «Туесок», руководителем которого является Надежда Макеева, ансамбль «Оберег», в составе которого - солисты «Зореньки», - с песней Воронежской области «Тихий омут». Звучание было настолько чарующим, что впору было забыть и о счете времени, и о связях с реальностью.

Некоторые песни, исполняемые «Зоренькой», были настолько жизнеутверждающими, что возникало желание начать подпевать. Песни о судьбе страны, о народном богатстве, широких полях, появившиеся задолго до нашего рождения, до сих пор волнуют душу. Целый блок был отведен казачьим песням.

Аккомпанировал ансамбль народных инструментов, в составе которого: баянист Денис Троицкий, Юрий Жарков (аккордеон и гармошка), Елена Коземирова (балалайка), Наталья Камардина (домра), Сергей Исайкин (контрабас), Сергей Мельников (ударные).

В репертуаре «Зореньки» более 300 народных и авторских песен в народном стиле. От эстрадной обработки тоже не отказываются. А всего в программе концерта было заявлено 27 песен. Так что ещё есть, чем удивить и порадовать балашовцев.

"БП" №№189-190 от 22 декабря.

