Общественный совет района возглавил новый председатель

На состоявшемся на днях очередном расширенном заседании Общественного совета Балашовского муниципального района было рассмотрено несколько важных вопросов, в том числе и кадровый.

В работе заседания приняли участие и.о. главы района А.А. Москалев, заместитель главы администрации района по социальным вопросам, начальник управления образования Л.И. Рымашевская, глава МО г. Балашов В.И. Якубович, руководители структурных подразделений администрации района…

Открыл заседание Общественного совета БМР его председатель П.М. Петраков, занимавший этот пост с 2011 года. Павел Михайлович напомнил, что в сентябре нынешнего года прошли выборы в органы местного самоуправления Балашовского района, в том числе и местное Собрание депутатов, где он избран председателем. Согласно же Положению об Общественном совете БМР его членами не могут быть депутаты законодательных органов государственной власти или представительных органов муниципальных образований, равно как и лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления. Таким образом, снимая с себя полномочия председателя Общественного совета Балашовского муниципального района, Павел Михайлович предложил на этот пост другого известного и вполне уважаемого в районе человека, члена Общественного совета БМР, почетного гражданина Балашовского муниципального района, бывшего директора Балашовского техникума механизации сельского хозяйства В.А. Половинко. Кандидатура Владимира Александровича у коллег не вызвала возражений, и В.А. Половинко единогласно был избран новым председателем Общественного совета Балашовского муниципального района.

После голосования бывший и вновь избранный председатели Общественного совета поменялись местами в президиуме (на снимке), и дальнейшее заседание вел уже В.А.Половинко, в частности, в ходе обсуждения повестки дня общественники обсудили проект Стратегии озеленения населённых пунктов Саратовской области, рекомендованный правительством области для обсуждения в преддверии объявленного Года экологии. Свое компетентное мнение по заявленной теме высказали декан факультета экологии и биологии Балашовского института СГУ им. Н.Г. Чернышевского, кандидат сельскохозяйственных наук М.А. Занина, директор МУП «Благоустройство и озеленение» А.В. Алёхин, архитектор А. В. Борисов, глава Новопокровского МО А. Н. Титаренко, глава МО г. Балашов В.И. Якубович.

Кроме того, участники заседания обсудили вопрос «Об утверждении проектов приказов к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг».

"БП" №№187-188 от 20 декабря.