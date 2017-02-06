Все дальше и дальше уносит нас время от тех тяжелых и суровых дней Великой Отечественной войны. Уходят из жизни герои великих сражений и труженики тыла, героизмом и самоотверженным трудом которых была одержана наша Победа. Ради этих героев, ради нас - их потомков, ради сохранения нашей истории не ослабевает желание и стремление писателей, ученых, историков и краеведов еще глубже и подробнее познать и описать то военное время, опираясь на собственные изыскания и исследования, воспоминания участников и очевидцев тех лет и событий. В этот большой общий труд я вношу свой маленький вклад — краеведческий очерк о селе Пады в годы ВОВ и благодарю газету «Балашовская правда» за его опубликование.

