В Новый год - с любовью
В Балашовском районе принято чествовать и поздравлять молодоженов, первыми зарегистрировавших брак в наступившем году. Свадебный сезон-2017 в Балашовском районе открыли Денис Яжкунов и Кристина Мартынова.
О чём ещё говорят женщины?!
В рамках продолжения знакомства главы Балашовского муниципального района с местными общественными, производственными организациями на днях в ЦДО «Созвездие» состоялась встреча А.Н. Мельникова с представительницами совета женщин Балашовского муниципального района.
По коридорам - с подарками и песнями
В Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий приезжает, по крайней мере, дважды в год: на Рождество и на Пасху. Новый 2017 год не стал исключением. Священники, сестры милосердия, а также артисты ансамбля «Хоперская вольница» поздравили проживающих в учреждении с Рождеством Христовым, вручили подарки и подняли настроение веселыми казачьими песнями.
Прокуратура выявила ненадлежащую оснащенность балашовских школ учебными пособиями по военной подготовке
Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства о воинской обязанности и военной службе в сфере материально-технического оснащения образовательных учреждений Балашовского муниципального района для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы.
Распоряжение администрации Балашовского муниципального района Саратовской области от 30.12.2016 г. №1809-р г.Балашов
Об организации массового купания населения в день празднования Крещения Господня в Балашовском муниципальном районе
Следственный отдел по городу Балашов информирует
Основной задачей следственных органов СК России в целом и следственного отдела по городу Балашов, в частности, является проведение проверок сообщений о преступлении и расследование преступлений, отнесенных в соответствии со ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к подследственности следователей СК России. Это тяжкие и особо тяжкие преступления – убийство, причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, коррупционные преступления – получение и дача взятки, должностные преступления – злоупотребления должностными полномочиями и превышение должностных полномочий, налоговые преступления, тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних и др.
Вниманию заинтересованных лиц
Прокуратурой города осуществляется надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в МО МВД РФ «Балашовский.
Старейшины у главы района не только пили чай, но и обсуждали насущные проблемы
Уже на излете минувшего 2016 года в кабинете главы Балашовского муниципального района А.Н.Мельникова состоялась мероприятие, которое в рабочем графике Александра Николаевича, наверняка, значилось в числе приоритетных. Глава района принимал у себя членов нового состава одного из самых авторитетных и влиятельных общественных объединений нашего района - Совета старейшин.
Новогодний волейбол
По традиции разнообразной и напряженной оказалась для балашовских школьников спортивная программа новогодних каникул. В рамках Декады спорта и здоровья Балашовской ДЮСШ соревнования проходили в разных точках города сразу по нескольким спортивным дисциплинам и собрали под свои знамена многих и многих юных балашовцев.
"Хвала и честь вам, хлеборобы!"
Так называется новая выставка, открытая в конце прошлого года (который, напомним, в Саратовской области был объявлен Годом хлебороба) в Балашовском краеведческом музее и, как следует из названия, посвященная сельскохозяйственной отрасли Балашовского муниципального района и приуроченная к 80-летию образования Саратовской области, торжественно отмеченному в том же декабре 2016-го года.
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