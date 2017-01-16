Следственный отдел по городу Балашов информирует
Основной задачей следственных органов СК России в целом и следственного отдела по городу Балашов, в частности, является проведение проверок сообщений о преступлении и расследование преступлений, отнесенных в соответствии со ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к подследственности следователей СК России. Это тяжкие и особо тяжкие преступления – убийство, причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, коррупционные преступления – получение и дача взятки, должностные преступления – злоупотребления должностными полномочиями и превышение должностных полномочий, налоговые преступления, тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних и др.
Вниманию заинтересованных лиц
Прокуратурой города осуществляется надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в МО МВД РФ «Балашовский.
Старейшины у главы района не только пили чай, но и обсуждали насущные проблемы
Уже на излете минувшего 2016 года в кабинете главы Балашовского муниципального района А.Н.Мельникова состоялась мероприятие, которое в рабочем графике Александра Николаевича, наверняка, значилось в числе приоритетных. Глава района принимал у себя членов нового состава одного из самых авторитетных и влиятельных общественных объединений нашего района - Совета старейшин.
Новогодний волейбол
По традиции разнообразной и напряженной оказалась для балашовских школьников спортивная программа новогодних каникул. В рамках Декады спорта и здоровья Балашовской ДЮСШ соревнования проходили в разных точках города сразу по нескольким спортивным дисциплинам и собрали под свои знамена многих и многих юных балашовцев.
"Хвала и честь вам, хлеборобы!"
Так называется новая выставка, открытая в конце прошлого года (который, напомним, в Саратовской области был объявлен Годом хлебороба) в Балашовском краеведческом музее и, как следует из названия, посвященная сельскохозяйственной отрасли Балашовского муниципального района и приуроченная к 80-летию образования Саратовской области, торжественно отмеченному в том же декабре 2016-го года.
Звёздочка по имени София
В этом году в Балашовском районе первой на свет появилась девочка София. Она родилась 1 января в 15.45. По традиции поздравить малышку и её родителей пришли представители власти, ЗАГСа, СМИ, врачи.
Призывная комиссия ушла на зимние каникулы
Так случилось, что в работе последнего декабрьского заседания районной призывной комиссии (РПК) Балашовского муниципального района осенне-зимней кампании призыва – 2016 молодёжи на военную службу из всех СМИ города и района оказался лишь корреспондент военно-патриотической странички «Поверка» газеты «Балашовская правда». Завершив приём вызванных призывников и поблагодарив всех членов РПК за плодотворную работу, которая длилась без малого три месяца, военный комиссар города Балашов, Балашовского и Романовского районов В.В. Горбунов любезно согласился ответить на несколько вопросов.
Главная ёлка города
В самый разгар новогодних праздников в Центре дополнительного образования «Созвездие» (директор О.Е. Уварова) состоялось новогоднее интерактивное представление для талантливых и одарённых детей нашего района под общим названием «Главная ёлка города», подготовленное творческим коллективом Балашовского драматического театра.
За достижения в спорте и творчестве
В 2016 году балашовские ребята впервые отправились в Государственный Кремлевский Дворец на Общероссийскую новогоднюю ёлку. Такой подарок детям преподнес депутат Саратовской областной думы С.Б. Суровов.
Первый прием Аллы Валерьевны
В декабре минувшего года делегаты отчётно-выборной конференции Балашовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» избрали своим новым лидером директора Балашовского института СГУ им. Н.Г. Чернышевского, кандидата педагогических наук Аллу Валерьевну Шатилову.
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