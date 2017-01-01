За достижения в спорте и творчестве
В 2016 году балашовские ребята впервые отправились в Государственный Кремлевский Дворец на Общероссийскую новогоднюю ёлку. Такой подарок детям преподнес депутат Саратовской областной думы С.Б. Суровов.
Первый прием Аллы Валерьевны
В декабре минувшего года делегаты отчётно-выборной конференции Балашовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» избрали своим новым лидером директора Балашовского института СГУ им. Н.Г. Чернышевского, кандидата педагогических наук Аллу Валерьевну Шатилову.
Ветераны военной службы сверили свои ряды
В марте 2016 года ветераны Балашовского высшего военного авиационного училища лётчиков им. Главного маршала авиации А.А. Новикова (ныне учебной авиационной базы) избрали своим председателем полковника в отставке Н.В. Бурчалова, который принял эстафету руководства ветеранской организацией у подполковника в отставке Г.П. Халаимова, возглавлявшего её более десяти лет.
Бюджет района утвержден единогласно
В работе пятого очередного заседания Собрания депутатов БМР третьего созыва, состоявшегося под председательством П.М.Петракова 23 декабря текущего года, приняли участие 23 из 24 народных избранников. Отсутствовал депутат Ю.В.Глухов.
Будьте счастливы и здоровы!
Звонок, звонок, ещё звонок... И раскалившийся «добела» редакционный телефон, неистово «вальсируя» на грани «судьбы и абсурда», вновь и вновь дарит нашим землякам отменную возможность напрямую пообщаться с известным российским хирургом, генеральным директором «Клиники доктора Парамонова», автором супер-современных методик лечения, которого в 2010 году назвали «Врачом года Европы по специальности хирургия-онкология», - с Виктором Александровичем Парамоновым... Столь уникальный шанс жители нашего района получили в ходе «прямой линии», которая прошла в редакции газеты «Балашовская правда» накануне Нового года. Чтобы пообщаться с балашовцами, так сказать, в «прямом эфире», в тот день в редакцию газеты пришел не только сам Виктор Александрович Парамонов. К нам «на огонёк» также заглянули и главный врач Центральной поликлиники «Клиники доктора Парамонова» (г. Саратов), врач-хирург Николай Яковлевич Давыдов, и директор ООО «Поликлиника доктора Парамонова» в Балашове Марина Зякиевна Карамова.
О чем бы балашовцы хотели спросить президента
23 декабря Президент России Владимир Путин провел свою ежегодную (12 по счету) большую пресс-конференцию, которая прошла в Москве в Центре международной торговли. На встречу с президентом собрались более полутора тысяч российских и зарубежных журналистов. За 3 часа 50 минут Владимир Путин ответил более чем на 50 вопросов, которые касались внутренней и внешней политики, практически всех сторон жизни нашей страны.
Корреспондент «Балашовской правды» провел экспресс-опрос балашовцев, о чем бы они хотели спросить Президента России, если бы им предоставилась такая возможность.
Обсудили послание президента
На расширенном заседании Общественного совета Балашовского муниципального района под председательством В.А. Половинко обсуждено Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации.
Герой Отечества из села Хопёрское
В тот морозный декабрьский день село Хоперское оказалось в центре внимания представителей различных властных структур, социальной сферы и СМИ. И это отнюдь не случайно. Поскольку в День Героев Отечества они специально прибыли сюда, чтобы поздравить с замечательным праздником, единственного на сегодня человека в районе из тех,кого можно назвать Героем Отечества – Василия Егоровича Палькина.
Предотвратить конфликт интересов
В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации напоминает о Положениях антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащих запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных обязанностей.
Прокурор разъясняет
«Я муниципальный служащий. Могу ли я заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью?».
Отвечает прокурор города Балашова,
советник юстиции А.В. Дементьев:
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