Звонок, звонок, ещё звонок... И раскалившийся «добела» редакционный телефон, неистово «вальсируя» на грани «судьбы и абсурда», вновь и вновь дарит нашим землякам отменную возможность напрямую пообщаться с известным российским хирургом, генеральным директором «Клиники доктора Парамонова», автором супер-современных методик лечения, которого в 2010 году назвали «Врачом года Европы по специальности хирургия-онкология», - с Виктором Александровичем Парамоновым... Столь уникальный шанс жители нашего района получили в ходе «прямой линии», которая прошла в редакции газеты «Балашовская правда» накануне Нового года. Чтобы пообщаться с балашовцами, так сказать, в «прямом эфире», в тот день в редакцию газеты пришел не только сам Виктор Александрович Парамонов. К нам «на огонёк» также заглянули и главный врач Центральной поликлиники «Клиники доктора Парамонова» (г. Саратов), врач-хирург Николай Яковлевич Давыдов, и директор ООО «Поликлиника доктора Парамонова» в Балашове Марина Зякиевна Карамова.

