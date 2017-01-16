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Понедельник, 16 января 2017 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Следственный отдел по городу Балашов информирует

Основной задачей следственных органов СК России  в целом и следственного отдела по городу  Балашов, в частности, является проведение проверок сообщений о преступлении и расследование преступлений, отнесенных в соответствии со ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к подследственности следователей СК России. Это тяжкие и особо тяжкие преступления – убийство, причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, коррупционные преступления – получение и дача взятки, должностные преступления – злоупотребления должностными полномочиями и превышение должностных полномочий, налоговые преступления, тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних и др.
 

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Вниманию заинтересованных лиц

Прокуратурой города осуществляется надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в МО МВД РФ «Балашовский.
 

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Старейшины у главы района не только пили чай, но и обсуждали насущные проблемы

Уже на излете минувшего 2016 года в кабинете главы Балашовского муниципального района А.Н.Мельникова состоялась мероприятие, которое в рабочем графике Александра Николаевича, наверняка, значилось в числе приоритетных. Глава района принимал у себя членов нового состава одного из самых авторитетных и влиятельных общественных объединений нашего района - Совета старейшин.
 

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Новогодний волейбол

По традиции разнообразной и напряженной оказалась для балашовских школьников спортивная программа новогодних каникул. В рамках Декады спорта и здоровья Балашовской ДЮСШ соревнования проходили в разных точках города сразу по нескольким спортивным дисциплинам и собрали под свои знамена многих и многих юных балашовцев.
 

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"Хвала и честь вам, хлеборобы!"

Так называется новая выставка, открытая в конце прошлого года (который, напомним, в Саратовской области был объявлен Годом хлебороба) в Балашовском краеведческом музее и, как следует из названия, посвященная сельскохозяйственной отрасли Балашовского муниципального района и приуроченная к 80-летию образования Саратовской области, торжественно отмеченному  в том же декабре 2016-го года. 
 

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Звёздочка по имени София

В этом году в Балашовском районе первой на свет появилась девочка София. Она родилась 1 января в 15.45. По традиции поздравить малышку и её родителей пришли представители власти, ЗАГСа, СМИ, врачи.

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Призывная комиссия ушла на зимние каникулы

Так случилось, что в работе последнего декабрьского  заседания районной призывной комиссии (РПК) Балашовского муниципального района осенне-зимней кампании призыва – 2016 молодёжи на военную службу из всех СМИ города и района оказался лишь корреспондент военно-патриотической странички «Поверка» газеты «Балашовская правда». Завершив приём вызванных призывников и поблагодарив всех членов РПК за плодотворную работу, которая длилась без малого три месяца, военный комиссар города Балашов, Балашовского и Романовского районов В.В. Горбунов любезно согласился ответить на несколько вопросов.
 

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Главная ёлка города

В самый разгар новогодних праздников в Центре дополнительного образования «Созвездие» (директор О.Е. Уварова) состоялось новогоднее интерактивное представление для талантливых и одарённых детей нашего района под общим названием «Главная ёлка города», подготовленное творческим коллективом Балашовского драматического театра.
 

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За достижения в спорте и творчестве

В 2016 году балашовские ребята впервые отправились в Государственный Кремлевский Дворец на Общероссийскую новогоднюю ёлку. Такой подарок детям преподнес депутат Саратовской областной думы С.Б. Суровов.
 

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Первый прием Аллы Валерьевны

В декабре минувшего года делегаты отчётно-выборной конференции Балашовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» избрали своим новым лидером директора Балашовского института СГУ им. Н.Г. Чернышевского, кандидата педагогических наук Аллу Валерьевну Шатилову.
 

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