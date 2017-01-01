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Воскресенье, 1 января 2017 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

За достижения в спорте и творчестве

В 2016 году балашовские ребята впервые отправились в Государственный Кремлевский Дворец на Общероссийскую новогоднюю ёлку. Такой подарок детям преподнес депутат Саратовской областной думы С.Б. Суровов.
 

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Первый прием Аллы Валерьевны

В декабре минувшего года делегаты отчётно-выборной конференции Балашовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» избрали своим новым лидером директора Балашовского института СГУ им. Н.Г. Чернышевского, кандидата педагогических наук Аллу Валерьевну Шатилову.
 

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Ветераны военной службы сверили свои ряды

В марте 2016 года ветераны Балашовского высшего военного авиационного училища лётчиков им. Главного маршала авиации А.А. Новикова (ныне учебной авиационной базы) избрали своим председателем полковника в отставке Н.В. Бурчалова, который принял эстафету руководства ветеранской организацией у подполковника в отставке Г.П. Халаимова, возглавлявшего  её более десяти лет.
 

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Бюджет района утвержден единогласно

В работе пятого очередного заседания Собрания  депутатов БМР третьего созыва, состоявшегося под председательством П.М.Петракова 23 декабря текущего года, приняли участие  23 из 24 народных избранников. Отсутствовал депутат Ю.В.Глухов.
 

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Будьте счастливы и здоровы!

Звонок, звонок, ещё звонок... И раскалившийся «добела» редакционный телефон, неистово «вальсируя» на грани «судьбы и абсурда», вновь и вновь дарит нашим землякам отменную возможность напрямую пообщаться с известным российским хирургом, генеральным директором «Клиники доктора Парамонова», автором супер-современных методик лечения, которого в 2010 году назвали «Врачом года Европы по специальности хирургия-онкология», -  с Виктором Александровичем Парамоновым... Столь уникальный шанс жители нашего района получили в ходе «прямой линии», которая прошла в редакции газеты «Балашовская правда» накануне Нового года. Чтобы пообщаться с балашовцами, так сказать, в «прямом эфире», в тот день в редакцию газеты пришел не только сам Виктор Александрович Парамонов. К нам «на огонёк» также заглянули и главный врач Центральной поликлиники «Клиники доктора Парамонова» (г. Саратов), врач-хирург Николай Яковлевич Давыдов, и директор ООО «Поликлиника доктора Парамонова» в Балашове Марина Зякиевна Карамова. 
 

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О чем бы балашовцы хотели спросить президента

23 декабря Президент России Владимир Путин провел свою ежегодную (12 по счету) большую пресс-конференцию, которая прошла  в Москве в Центре международной торговли. На встречу с президентом собрались более полутора тысяч российских и зарубежных журналистов. За 3 часа 50 минут Владимир Путин ответил более чем на 50 вопросов, которые касались внутренней и внешней политики, практически всех сторон  жизни нашей страны.
Корреспондент «Балашовской правды» провел экспресс-опрос балашовцев, о чем бы они хотели спросить Президента России, если бы им предоставилась такая возможность.
 

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Обсудили послание президента

На расширенном заседании Общественного совета Балашовского муниципального района под председательством В.А. Половинко обсуждено Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации.
 

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Герой Отечества из села Хопёрское

В тот морозный декабрьский день село Хоперское оказалось в центре внимания представителей различных властных структур, социальной сферы и СМИ. И это отнюдь не случайно. Поскольку в День Героев Отечества они специально прибыли сюда, чтобы поздравить с замечательным праздником, единственного на сегодня человека в районе из тех,кого можно назвать Героем Отечества – Василия Егоровича Палькина.  
 

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Предотвратить конфликт интересов

В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации напоминает о Положениях антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащих запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных обязанностей.
 

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Прокурор разъясняет

«Я муниципальный служащий. Могу ли я заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью?».
Отвечает прокурор города Балашова,
советник юстиции А.В. Дементьев:
 

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