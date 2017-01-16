Основной задачей следственных органов СК России в целом и следственного отдела по городу Балашов, в частности, является проведение проверок сообщений о преступлении и расследование преступлений, отнесенных в соответствии со ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к подследственности следователей СК России. Это тяжкие и особо тяжкие преступления – убийство, причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, коррупционные преступления – получение и дача взятки, должностные преступления – злоупотребления должностными полномочиями и превышение должностных полномочий, налоговые преступления, тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних и др.

