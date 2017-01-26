В этом году психоневрологическому диспансеру – 10 лет. Юбилей скромный. Однако это не должно вводить в заблуждение. В нашем городе граждане не одно десятилетие получают помощь высококвалифицированных психиатров и наркологов, в которой нуждаются… Но только в 2007-м наркология и психиатрия, во многом родственные специальности, были объединены в составе диспансера. Накануне круглой даты автору этой статьи довелось побывать в медицинском учреждении, пообщаться с врачами, а самое главное - выяснить, как обстоят дела у балашовцев в плане психического здоровья, и есть ли, о чем беспокоиться.