В Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий приезжает, по крайней мере, дважды в год: на Рождество и на Пасху. Новый 2017 год не стал исключением. Священники, сестры милосердия, а также артисты ансамбля «Хоперская вольница» поздравили проживающих в учреждении с Рождеством Христовым, вручили подарки и подняли настроение веселыми казачьими песнями.

