Пятница тринадцатого... В этом году она оказалась совсем не страшным, а очень даже праздничным днем
Профессиональный праздник российских журналистов, а также всех, кто имеет отношение к печатному делу - День российской печати традиционно отмечается 13 января. Так уж случилось, что именно в этот день более трех столетий назад (1703) в Российской империи по указу Петра I вышел в свет первый выпуск российской газеты «Ведомости». Первый номер газеты имел весьма необычное по нынешним временам название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах».
Летопись Балашовской земли
Уважаемые балашовцы!
Дорогие читатели «Балашовской правды»!
Сегодня, 26 января, вы получили очередной номер общественно-политической газеты города и района «Балашовская правда», выход которого совпал с 99 – летием нашей газеты и началом подготовки к 100 – летнему юбилею.
На страже психического здоровья
В этом году психоневрологическому диспансеру – 10 лет. Юбилей скромный. Однако это не должно вводить в заблуждение. В нашем городе граждане не одно десятилетие получают помощь высококвалифицированных психиатров и наркологов, в которой нуждаются… Но только в 2007-м наркология и психиатрия, во многом родственные специальности, были объединены в составе диспансера. Накануне круглой даты автору этой статьи довелось побывать в медицинском учреждении, пообщаться с врачами, а самое главное - выяснить, как обстоят дела у балашовцев в плане психического здоровья, и есть ли, о чем беспокоиться.
В Новый год - с любовью
В Балашовском районе принято чествовать и поздравлять молодоженов, первыми зарегистрировавших брак в наступившем году. Свадебный сезон-2017 в Балашовском районе открыли Денис Яжкунов и Кристина Мартынова.
О чём ещё говорят женщины?!
В рамках продолжения знакомства главы Балашовского муниципального района с местными общественными, производственными организациями на днях в ЦДО «Созвездие» состоялась встреча А.Н. Мельникова с представительницами совета женщин Балашовского муниципального района.
По коридорам - с подарками и песнями
В Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий приезжает, по крайней мере, дважды в год: на Рождество и на Пасху. Новый 2017 год не стал исключением. Священники, сестры милосердия, а также артисты ансамбля «Хоперская вольница» поздравили проживающих в учреждении с Рождеством Христовым, вручили подарки и подняли настроение веселыми казачьими песнями.
Прокуратура выявила ненадлежащую оснащенность балашовских школ учебными пособиями по военной подготовке
Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства о воинской обязанности и военной службе в сфере материально-технического оснащения образовательных учреждений Балашовского муниципального района для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы.
Распоряжение администрации Балашовского муниципального района Саратовской области от 30.12.2016 г. №1809-р г.Балашов
Об организации массового купания населения в день празднования Крещения Господня в Балашовском муниципальном районе
Следственный отдел по городу Балашов информирует
Основной задачей следственных органов СК России в целом и следственного отдела по городу Балашов, в частности, является проведение проверок сообщений о преступлении и расследование преступлений, отнесенных в соответствии со ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к подследственности следователей СК России. Это тяжкие и особо тяжкие преступления – убийство, причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, коррупционные преступления – получение и дача взятки, должностные преступления – злоупотребления должностными полномочиями и превышение должностных полномочий, налоговые преступления, тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних и др.
Вниманию заинтересованных лиц
Прокуратурой города осуществляется надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в МО МВД РФ «Балашовский.
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