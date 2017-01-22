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Воскресенье, 22 января 2017 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

В Новый год - с любовью

В Балашовском районе принято чествовать и поздравлять молодоженов, первыми зарегистрировавших брак в наступившем году. Свадебный сезон-2017 в Балашовском районе  открыли Денис Яжкунов и Кристина Мартынова.
 

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О чём ещё говорят женщины?!

В рамках продолжения знакомства главы Балашовского муниципального района с местными общественными, производственными организациями на днях в ЦДО «Созвездие» состоялась встреча А.Н. Мельникова с представительницами совета женщин Балашовского муниципального района.
 

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По коридорам - с подарками и песнями

В Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий приезжает, по крайней мере,  дважды в год: на Рождество и на Пасху. Новый 2017 год не стал исключением. Священники, сестры милосердия, а также артисты ансамбля «Хоперская вольница» поздравили проживающих в учреждении с Рождеством Христовым, вручили подарки и подняли настроение веселыми казачьими песнями.
 

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Прокуратура выявила ненадлежащую оснащенность балашовских школ учебными пособиями по военной подготовке

 Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства о воинской обязанности и военной службе в сфере материально-технического оснащения образовательных учреждений Балашовского муниципального района для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы.
 

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Распоряжение администрации Балашовского муниципального района Саратовской области от 30.12.2016 г. №1809-р г.Балашов

Об организации массового купания населения в день празднования Крещения Господня в Балашовском муниципальном районе

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Следственный отдел по городу Балашов информирует

Основной задачей следственных органов СК России  в целом и следственного отдела по городу  Балашов, в частности, является проведение проверок сообщений о преступлении и расследование преступлений, отнесенных в соответствии со ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к подследственности следователей СК России. Это тяжкие и особо тяжкие преступления – убийство, причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, коррупционные преступления – получение и дача взятки, должностные преступления – злоупотребления должностными полномочиями и превышение должностных полномочий, налоговые преступления, тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних и др.
 

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Вниманию заинтересованных лиц

Прокуратурой города осуществляется надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в МО МВД РФ «Балашовский.
 

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Старейшины у главы района не только пили чай, но и обсуждали насущные проблемы

Уже на излете минувшего 2016 года в кабинете главы Балашовского муниципального района А.Н.Мельникова состоялась мероприятие, которое в рабочем графике Александра Николаевича, наверняка, значилось в числе приоритетных. Глава района принимал у себя членов нового состава одного из самых авторитетных и влиятельных общественных объединений нашего района - Совета старейшин.
 

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Новогодний волейбол

По традиции разнообразной и напряженной оказалась для балашовских школьников спортивная программа новогодних каникул. В рамках Декады спорта и здоровья Балашовской ДЮСШ соревнования проходили в разных точках города сразу по нескольким спортивным дисциплинам и собрали под свои знамена многих и многих юных балашовцев.
 

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"Хвала и честь вам, хлеборобы!"

Так называется новая выставка, открытая в конце прошлого года (который, напомним, в Саратовской области был объявлен Годом хлебороба) в Балашовском краеведческом музее и, как следует из названия, посвященная сельскохозяйственной отрасли Балашовского муниципального района и приуроченная к 80-летию образования Саратовской области, торжественно отмеченному  в том же декабре 2016-го года. 
 

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