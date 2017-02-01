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Среда, 1 февраля 2017 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

"Сей есть сын мой возлюбленный..."

Крещение Господне, отмечаемое ежегодно 19 января, во всем православном мире является одним из самых главных церковных праздников. Дело в том, что именно это событие, случившееся более двух тысяч лет назад  в далекой Палестине на реке Иордан, где Господь наш Иисус принял крещение от пророка Иоанна Предтечи (Крестителя), считается собственно началом общественного служения Спасителя, завершившегося его распятием на кресте, мученической смертью и чудесным воскресением из мертвых.  

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Сочинская "виктория" юных танцоров

Сочи, море, Новый год… и победа. Большая, оглушительная победа! Пожалуй, именно таким запомнится январь-2017 юным балашовцам, занимающимся в народном танцевальном коллективе «Флэш- дэнс» при Центре культуры Балашовского муниципального района. Ведь именно нынешний новый год они начали с абсолютной «виктории» во Всероссийском хореографическом конкурсе «Танцующий город - 2017», прошедшем в столице XXII зимних Олимпийских игр.

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Дети славят Рождество

17 января в концертном зале Балашовского филиала Саратовского областного колледжа искусств яблоку негде было упасть в самом буквальном смысле слова. Наверняка не будет большим преувеличением сказать, что такого аншлага этот зал не видывал, по крайней мере, последние несколько лет…

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Что лучше: социальный театр или социальное метро?

В современных школах многое делается для того, чтобы дети были юридически грамотными. Особое внимание правовому образованию уделяется в школе № 12. В новом 2017 году первое заседание правового клуба «Фемида» прошло в форме обучающего семинара и пресс-конференции с участием представителей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, полиции, психоневрологического диспансера.
 

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Что нужно знать о выпасе скота?

В последнее время роль животноводства как на территории России, так и в Саратовской области, увеличивается. Позитивные процессы, однако, влекут за собой некоторые правила и нормы, определенные законодательством, которые необходимо соблюдать.

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Пятница тринадцатого... В этом году она оказалась совсем не страшным, а очень даже праздничным днем

Профессиональный праздник российских журналистов, а также всех, кто имеет отношение  к печатному делу - День российской печати традиционно отмечается 13 января. Так уж случилось, что именно в этот день более трех столетий назад (1703) в Российской империи по указу Петра I вышел в свет первый выпуск российской газеты «Ведомости». Первый номер газеты имел весьма необычное по нынешним временам название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах».
 

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Колонка редактора. Летопись Балашовской земли

Уважаемые балашовцы!
Дорогие читатели «Балашовской правды»!
Сегодня, 26 января, вы получили очередной номер общественно-политической газеты города и района «Балашовская правда», выход которого совпал с 99 – летием нашей газеты и началом подготовки к 100 – летнему юбилею.
 

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На страже психического здоровья

В этом году психоневрологическому диспансеру – 10 лет. Юбилей скромный. Однако это не должно вводить в заблуждение. В нашем городе граждане не одно десятилетие получают помощь высококвалифицированных психиатров и наркологов, в которой нуждаются… Но только в 2007-м наркология и психиатрия, во многом родственные специальности, были объединены в составе диспансера. Накануне круглой даты автору этой статьи довелось побывать в медицинском учреждении, пообщаться с врачами, а самое главное - выяснить, как обстоят дела у балашовцев в плане психического здоровья, и есть ли, о чем беспокоиться.

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В Новый год - с любовью

В Балашовском районе принято чествовать и поздравлять молодоженов, первыми зарегистрировавших брак в наступившем году. Свадебный сезон-2017 в Балашовском районе  открыли Денис Яжкунов и Кристина Мартынова.
 

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О чём ещё говорят женщины?!

В рамках продолжения знакомства главы Балашовского муниципального района с местными общественными, производственными организациями на днях в ЦДО «Созвездие» состоялась встреча А.Н. Мельникова с представительницами совета женщин Балашовского муниципального района.
 

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