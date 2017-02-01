"Сей есть сын мой возлюбленный..."
Крещение Господне, отмечаемое ежегодно 19 января, во всем православном мире является одним из самых главных церковных праздников. Дело в том, что именно это событие, случившееся более двух тысяч лет назад в далекой Палестине на реке Иордан, где Господь наш Иисус принял крещение от пророка Иоанна Предтечи (Крестителя), считается собственно началом общественного служения Спасителя, завершившегося его распятием на кресте, мученической смертью и чудесным воскресением из мертвых.
Сочинская "виктория" юных танцоров
Сочи, море, Новый год… и победа. Большая, оглушительная победа! Пожалуй, именно таким запомнится январь-2017 юным балашовцам, занимающимся в народном танцевальном коллективе «Флэш- дэнс» при Центре культуры Балашовского муниципального района. Ведь именно нынешний новый год они начали с абсолютной «виктории» во Всероссийском хореографическом конкурсе «Танцующий город - 2017», прошедшем в столице XXII зимних Олимпийских игр.
Дети славят Рождество
17 января в концертном зале Балашовского филиала Саратовского областного колледжа искусств яблоку негде было упасть в самом буквальном смысле слова. Наверняка не будет большим преувеличением сказать, что такого аншлага этот зал не видывал, по крайней мере, последние несколько лет…
Что лучше: социальный театр или социальное метро?
В современных школах многое делается для того, чтобы дети были юридически грамотными. Особое внимание правовому образованию уделяется в школе № 12. В новом 2017 году первое заседание правового клуба «Фемида» прошло в форме обучающего семинара и пресс-конференции с участием представителей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, полиции, психоневрологического диспансера.
Что нужно знать о выпасе скота?
В последнее время роль животноводства как на территории России, так и в Саратовской области, увеличивается. Позитивные процессы, однако, влекут за собой некоторые правила и нормы, определенные законодательством, которые необходимо соблюдать.
Пятница тринадцатого... В этом году она оказалась совсем не страшным, а очень даже праздничным днем
Профессиональный праздник российских журналистов, а также всех, кто имеет отношение к печатному делу - День российской печати традиционно отмечается 13 января. Так уж случилось, что именно в этот день более трех столетий назад (1703) в Российской империи по указу Петра I вышел в свет первый выпуск российской газеты «Ведомости». Первый номер газеты имел весьма необычное по нынешним временам название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах».
Колонка редактора. Летопись Балашовской земли
Уважаемые балашовцы!
Дорогие читатели «Балашовской правды»!
Сегодня, 26 января, вы получили очередной номер общественно-политической газеты города и района «Балашовская правда», выход которого совпал с 99 – летием нашей газеты и началом подготовки к 100 – летнему юбилею.
На страже психического здоровья
В этом году психоневрологическому диспансеру – 10 лет. Юбилей скромный. Однако это не должно вводить в заблуждение. В нашем городе граждане не одно десятилетие получают помощь высококвалифицированных психиатров и наркологов, в которой нуждаются… Но только в 2007-м наркология и психиатрия, во многом родственные специальности, были объединены в составе диспансера. Накануне круглой даты автору этой статьи довелось побывать в медицинском учреждении, пообщаться с врачами, а самое главное - выяснить, как обстоят дела у балашовцев в плане психического здоровья, и есть ли, о чем беспокоиться.
В Новый год - с любовью
В Балашовском районе принято чествовать и поздравлять молодоженов, первыми зарегистрировавших брак в наступившем году. Свадебный сезон-2017 в Балашовском районе открыли Денис Яжкунов и Кристина Мартынова.
О чём ещё говорят женщины?!
В рамках продолжения знакомства главы Балашовского муниципального района с местными общественными, производственными организациями на днях в ЦДО «Созвездие» состоялась встреча А.Н. Мельникова с представительницами совета женщин Балашовского муниципального района.
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